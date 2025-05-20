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7000个岗位、25000名员工的职场数据显示：AI对薪资、工时影响不大

2025-05-20 20:05 · 稿源：站长之家

非洲职场人

美国国家经济研究局（NBER）的一项新研究表明，虽然AI聊天机器人迅速在各类白领行业普及，但这些工具平均仅为员工节省了 3% 的工作时间，且其中仅有极小的一部分（3%到7%）为员工带来了薪资提升。

研究作者在工作论文中指出：“AI聊天机器人对任何职业的收入或记录在案的工作时长都没有显著影响。”这一结论挑战了当前有关“AI将彻底变革职场”的主流叙述。

这项研究由芝加哥大学的经济学家安德斯·胡姆勒姆和哥本哈根大学的艾米莉·维斯特加德共同开展，他们调查分析了 2023 至 2024 年间丹麦 7000 个工作职场的 25000 名员工，重点关注那些被认为最容易受到人工智能影响的职业，例如会计、客户支持、法律工作和软件开发等。

这项研究为人们对“AI颠覆职场”的期望泼了一盆冷水。像 Duolingo 这样的公司已经用AI取代了合同工，Shopify甚至宣称“只在AI不可用时才雇佣人类”。与此同时，投资者不断向AI企业注资，推高市场估值。

但为什么AI在现实职场中没有实现预期的影响？

研究从某种程度上解释了员工如何使用由AI节省的时间。研究显示，企业投资显著提升了人工智能工具的普及率，64% 至 90% 的用户表示节省了时间。然而，实践证明，这些效率提升的效果远不及预期，平均每周仅节省 2.8% 的工作时间（约 1 小时）。

员工将超过80% 的节省时间用于其他工作任务，包括AI带来的新职责，比如修改AI生成内容、调整系统以防“AI作弊”等。调查显示，人工智能聊天机器人实际上为 8.4% 的工作者（包括那些没有直接使用这些工具的工作者）带来了新的任务和挑战 —— 教师现在需要花费更多时间去检查 AI 生成的家庭作业，而其他专业人员则花费数小时来审查 AI 的输出、或指定有效的提示词。正如研究人员胡姆卢姆（Humlum）所说：“我也许可以用大型语言模型更快写完一封邮件，但关键的问题是：我用节省下来的时间去做什么？我转向的新任务是否真的有生产力？”

机器人工作打字

企业文化也是影响因素之一。许多员工在没有明确管理层支持的情况下自行使用AI工具，这限制了他们将提高的生产力转化为更好报酬或更有意义工作的可能性。

“如果在一个并未明确鼓励使用AI的职场里，员工很难对老板说：‘AI让我更有效了，我想接更多工作’，”Humlum补充道。

这项研究与其他近期的发现一致，这些研究都指向：AI的生产力提升可能被夸大了！

IBM的一项调查显示，只有25%的AI项目实现了预期的投资回报，企业推动AI项目更多是出于“错失恐惧症（FOMO）”心理，而非明确的业务价值。

诺贝尔经济学奖得主达龙·阿西莫格鲁（Daron Acemoglu）估计，在未来十年内，AI将为GDP带来 1.1% 至 1.6% 的增长 —— 虽属积极，但远未达到某些科技乐观派所预言的“经济翻倍”。

股票，股价

阿西莫格鲁曾在《财富》杂志撰文指出：“任何技术想带来生产力提升，都需要组织结构调整、配套投资、以及员工技能的提升。”

这项丹麦研究也支持了阿西莫格鲁的这一观点：只有在企业积极推动AI使用、并对员工进行培训时，才能实现更显著的生产力增长。

时间因素也不容忽视。工业革命并非一夜之间发生。正如Humlum所说：“我们花了几十年才实现将电力应用于流水线，取代原有的蒸汽中心驱动系统。”

目前，这项研究表明，AI带来的改变更像是渐进式的“进化”，而非颠覆性的“革命”。员工的确节省了一部分时间，但尚未换来明显的薪酬提升或工作方式的重大转变。

未来的真正变革，可能不取决于AI本身，而在于企业如何重组工作流程、培训员工并公平分配生产力红利

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