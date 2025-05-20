微软关闭了长达 9 年的功能请求，正式开源Windows子系统Linux

在今年的 Build 开发者大会上，微软宣布了一项重磅决定：将 Windows 子系统 Linux（WSL）的几乎全部组件开源，并正式关闭了该项目在 2016 年上线 GitHub 时收到的头个功能请求。这不仅代表着微软对开源社区承诺的兑现，也标志着 WSL 走入了一个全新的发展阶段。

WSL 自从 2016 年在 Windows 10 周年更新中首 次亮相以来，便成为了开发者和高 级用户的重要工具，允许用户在 Windows 系统内直接运行 Linux 命令行及应用程序。微软此后持续对 WSL 进行打磨，不断提升其性能、易用性，并引入了如 GPU 与音频支持等新功能。

微软高 级软件工程师 Pierre Boulay 在博客中写道：“没有社区，就没有今天的 WSL。我们已经见证了社区在无法访问源代码的情况下所作出的诸多贡献，现在，社区终于可以直接参与代码提交，我们对 WSL 的未来充满期待。”

本次开源行动覆盖了 WSL 的绝大多数组件，仅有两个部分暂时保留闭源状态：

lxcore.sys：WSL 1 所依赖的内核驱动程序（WSL 初代架构，仍受支持，但从 2019 年的 WSL 2 起已非默认）；

p9rdr.sys 与 p9np.dll：负责将 Windows 文件系统重定向至 Linux 的模块，确保 Windows 可无缝访问 Linux 文件系统。

微软并未排除未来将这两部分也一并开源的可能，但目前尚未给出明确的时间表。

虽说 WSL 技术底层与传统虚拟机有一定的共通之处，但其在速度、资源占用与系统集成度上的优势，让其远比传统虚拟机更加轻量、便捷。随着 Windows 11 的推出，微软更是将 WSL 从操作系统组件中剥离，转为通过 Microsoft Store 独立安装和更新。这一转变，不仅加快了新功能的部署周期，也为其走向开源扫清了不少障碍。

值得一提的是，微软近期还为 WSL 带来了多项重大更新。本月早些时候，Fedora 成为官方支持的 WSL 发行版之一，继承了 Ubuntu（当前默认发行版）等的地位。且早在今年四月，Arch Linux 也已获得 WSL 的官方支持。之所以新增这些发行版本是由于微软去年宣布的一系列改进措施，其目的则是为了降低发行版适配 WSL 的技术门槛，推动生态多样化。

目前，Windows 用户可通过 Microsoft Store 选择发行版进行安装，或在命令行输入 wsl --install 进行快速部署。用户还可同时安装多个 Linux 发行版，并根据需求灵活切换。若不想使用默认的 Ubuntu，输入 wsl --list --online 可查看微软当前官方支持的所有发行版。

在构建跨平台开发环境愈发成为主流趋势的背景下，WSL 的开源无疑将进一步激发开源社区的创造力，也为 Windows 与 Linux 的深度融合打开了新的局面。

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