2026年，Netflix 就要在视频中“插播” 广告了！

Netflix 将于 2026 年在影片播放中途推出生成式 AI 广告……

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:Netflix 正在跟进其他流媒体竞争对手，测试用户在更低价格的订阅方案下，愿意接受多少广告、以及接受哪些类型的广告。据 Media Play News 报道，Netflix 在今天举行的第二届年度广告招商大会上宣布，公司已开发出交互式中插广告和暂停广告，并将生成式 AI 技术整合进其中。这些新型广告预计将于 2026 年上线。

“Netflix 用户对中插广告的关注程度和他们对节目本身的关注是一样的。”Netflix 广告总裁 Amy Reinhard 在谈到广告时，如是说道。

据《The Verge》报道，Netflix 早在 2024 年 7 月就开始测试暂停广告。

Netflix 于 2022 年 11 月推出带广告的订阅套餐。截至目前，该套餐已有 9400 万订阅用户，而 Netflix 在 1 月声称其总订阅用户为 3 亿。带广告订阅用户数量相比去年 11 月增长了 34%。Netflix 表示，目前有一半的新订阅用户选择每月 8 美元的广告套餐，而不是起价为 18 美元的无广告套餐。

Reinhard 对广告主表示，广告套餐用户平均每月在 Netflix 上观看 41 小时内容。

这些新广告形式的推出，紧随 Netflix 于 4 月在美国上线自主开发的广告平台。该平台此前已在加拿大推出，并计划于 6 月前在全球范围内推广。

Netflix 目前仍将其广告业务视为初期阶段，这意味着用户将在未来几年看到公司以更快速度扩展广告业务。Netflix 计划在 2025 年将广告收入翻倍。

“我们的广告业务基础已经搭建完成，接下来将会以更快的速度推进。”Reinhard 今日表示。

Netflix 用户正在与几乎所有主流流媒体平台的用户一起，进入广告增长时代。本周，亚马逊宣布将为 Prime Video 引入情境暂停广告和可购物广告。网络电视观众也正在经历新一代广告形式，例如 LG 电视搭载的 webOS 系统就集成了可以分析观众情绪的广告技术。

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