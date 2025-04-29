苹果重组 AI 部门：Siri 和机器人团队迎来新领导

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:苹果公司正在调整其人工智能业务，对原本统一的人工智能团队进行拆分。这家科技巨头已对其秘密的机器人部门和 Siri 语音助手部门进行了重组，纳入新的领导团队，这标志着该公司在人工智能建设方式上的重大转变。

本次调整是在经历了数十年的动荡之后进行的，其中包括长期的项目延误、内部冲突，以及来自谷歌和亚马逊等竞争对手日益增大的压力，这些竞争对手在人工智能技术方面取得了迅速进展。

自 2018 年以来，苹果公司的人工智能和机器学习业务一直由 John Giannandrea 负责管理，他曾是谷歌的高管，后被苹果挖来以加强公司的人工智能业务。然而，由于未能按时完成项目、且进展缓慢，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）现在已开始逐步让 Giannandrea 退出一些重要项目。

2025 年 3 月，苹果将 Siri 项目团队从 Giannandrea 的管理下剥离出来，并将其划归 Mike Rockwell 管理，Rockwell 此前负责管理 Vision Pro 头戴设备团队。Rockwell 现在直接向软件主管 Craig Federighi 汇报工作，他已经邀请 Vision Pro 项目的关键成员加入，以帮助彻底改革 Siri 的发展战略。

此后不久，苹果宣布了另一项重大变革：机器人部门将从 AI 业务团队中剥离，并入由高档副总裁 John Ternus 领导的硬件部门 —— 特努斯负责 iPhone 和 Mac 等主要产品的工程设计。

似乎是一些持续存在的问题引发了这些变革。诸如，Siri 的表现不如竞争对手 —— 根据苹果内部测试显示，它几乎无法完成三分之一的用户请求。苹果智能平台的试运行，也加剧了外界对苹果 AI 能力的担忧。

据说，AI 团队也存在一些内部问题，诸如预算、工作协调等问题。一些员工还开玩笑地称这个团队为 “AI/MLess（无AI/ML）”，表达了对团队缺乏实际行动的不满。

如今，库克对 Giannandrea 实现雄心勃勃的 AI 计划的能力似乎已经不再那么有信心了，这导致了 Siri 和机器人业务的重组。Giannandrea 手下剩余的员工之后只能专注于基础 AI 模型，而非产品应用。

与此同时，苹果公司一直面临着压力，因为竞争对手在生成式 AI 和对话式助手等领域进展迅速。2023 年公司内部在 AI 芯片融资方面的争议，进一步削弱了苹果迎头赶上的能力。

在 Rockwell 的领导下，Siri 将迎来一些重大改进，例如，提供更个性化的体验、更强的上下文感知能力等。目标则是让苹果的语音助手变得更智能、更直观、更快捷。不过，由于新团队还在逐步适应，其中一些改进显然已被推迟到了明年。

现在由 Ternus 领导的机器人团队正在推进一些有意思的项目 —— 他们开发了一款带有类似 iPad 显示屏的桌面机器人，且具备物理移动能力，还有一款用于视频会议和智能家居远程控制的移动机器人。

苹果公司希望将机器人技术与硬件工程相结合，开发出新的产品类别，实现 AI 与实体产品的融合。

这次重组是苹果公司将人工智能融入其设备的方式上的重大转变。通过将 Siri 和机器人业务置于拥有深厚硬件和软件专业知识的人员管理之下，苹果期望能够更快地做出决策，重新获得竞争优势。此外，有传言称 Giannandrea 最终可能会退居二线，这或许能为苹果更广泛的人工智能目标带来新的领导力量。

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