9to5mac：2025年，苹果还将发布 15 款新品，这是清单列表！

2025 年迄今为止，苹果已经发布了五款新产品，不过她们还为用户准备了更多惊喜。据 9to5mac 报道，除了 iOS 19 重新设计等重大软件更新外，预计年底前，苹果还将推出 15 款以上的 Apple 新产品。

以下是即将发布的所有新品清单：

iPhone17 系列

经过多年的迭代更新，今年的 iPhone 17 系列预计将引发更多关注。Plus 机型已经下架，取而代之的是新款 iPhone Air， 甚至连 Pro Max 也有可能更名 —— 从而推出新款 iPhone Ultra。

iPhone 17：初次采用 ProMotion，更好的自拍相机，以及更多……

iPhone 17 Air：极其纤薄，具有未来感的外观，但做出了一些牺牲。

iPhone 17 Pro：升级了相机系统、内存和 A19 Pro 芯片。

iPhone 17 Pro Max：更厚，可容纳更大的电池，并减少显示屏切口。

M5 Mac 和 iPad

苹果今年已经推出了两款新 iPad 和两款新 Mac，但还有更多产品即将推出，包括首批搭载 M5 芯片的产品。

新款 Mac Pro：M3 Ultra 与最近的 Mac Studio 类似，且重新设计外壳的可能性很小。

M5 MacBook Pro：首先款配备 M5 的产品，另外还有 M5 Pro 和 M5 Max 版本。

M5 iPad Pro：除了 M5 芯片之外，传闻很少，但 iPadOS 19 升级应该是一大亮点。

AirPods 和 Apple Watch 的可穿戴设备重大升级

预计苹果的可穿戴设备产品线将在今年秋季进行一些强劲更新，这主要归功于新版 AirPods Pro 和 Apple Watch Ultra 的上市。

AirPods Pro 3：升级的噪音消除功能、心率监测功能和新的 H3 处理器。

Apple Watch Ultra 3：5G RedCap、高血压传感器、卫星功能。

Apple Watch Series 11：相同的设计，高血压检测。

Apple Watch SE 3：升级版的 S 级芯片，比现有的 SE 更“新”。

苹果家居产品

在智能家居方面，苹果一直野心勃勃，他们预计将通过全新的家庭产品、以及对现有产品的升级来实现野心。

HomePad：运行 homeOS 的智能家居指挥中心。

新款 Apple TV 4K：可能具备 Apple Intelligence 功能，并配备升级的 A 级芯片。

HomePod mini 2：全新 Wi-Fi 调制解调器，增强与其他 Home 产品的兼容性。

Apple 的其他产品

还有什么呢？也许是，对一些很少更新的苹果产品进行了几个关键的改进。

AirTag 2：新型超宽带芯片，具有更广的范围和更强大的隐私功能。

Studio Display 2：同样是 27 英寸尺寸，但采用 MiniLED 技术，并且可能对摄像头进行改进。

今年，苹果还可能推出哪些新产品？

有传言称，上述所有新产品都有望在今年或之后不久推出。但还有其他可能的产品吗？

一些不确定因素包括苹果两款最昂贵产品的更新：

Vision Pro

Pro Display XDR

近来，有关新款 Vision Pro 的传闻广泛流传，至少有一个可靠的供应链消息来源认为 M5 Vision Pro 更新将于今年年底或 2026 年初发布。

同样，除了 Studio Display 2 之外，有报道称，苹果可能还在为今年接下来的时间推出 Pro Display XDR 2 做准备。

无论如何， 2025 年无疑是果粉的“福利年”了。

今年，你会买苹果的哪款新品？

（举报）