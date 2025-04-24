无人驾驶卡车也要上路了！

在达拉斯和休斯顿之间 200 英里长的 I-45 公路上开车的司机们注意啦：你隔壁车道上的半挂卡车，可能并没有人坐在驾驶座上！

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:无人驾驶大型卡车可能很快就会在德克萨斯州的 I-45 高速公路上驰骋。Axios 报道称，一家名为 Aurora Innovation 的公司表示，计划在本月底实现完全无人驾驶 —— 这是一个有望重塑卡车运输行业的重要里程碑。这也意味着，无人驾驶卡车即将在达拉斯和休斯顿之间长达 200 英里的公路上驰骋。

Aurora Innovation —— 这家成立于 2017 年的匹兹堡公司开发了一款配备传感器和专用软件的卡车。据称，这款卡车可以全天候运行，不需要休息、也不需要司机，可以自行在美国高速公路系统上，来回运输大量货物。Aurora 一直在封闭环境中测试他们的车辆，同时也对真实环境进行了“虚拟测试”。Aurora 将他们 AI 驱动的软件系统称为“Aurora Driver”，并计划在本月底前让他们的无人驾驶卡车正式“上路”。

据 Axios 报道，这个新兴行业将围绕这样一种商业模式展开 —— 即 AI 厂商将其自动化软件租赁给卡车制造商，卡车制造商再将车辆出售给需要驾驶车队的物流公司。

第 一辆自动驾驶卡车预计将在未来几天沿着 I-45 公路行驶，但 Aurora 方面拒绝透露任何细节。该公司表示，起步阶段将先从一辆卡车开始，随着时间的推移逐步扩大车队规模。

图源：Aurora官网

事实上，无人驾驶卡车宣传的优势之一就是“其实，它们比有人驾驶的卡车更安全”。

“在Aurora，我们相信自动驾驶技术的优势将提有效率和机动性，同时带来可靠的驾驶供应，并提高美国道路的安全性，”Aurora Innovation 在他们的官网上写道。“一个货物永不停歇、且更安全的世界。”本月早些时候，Aurora发布了一份报告，解释了他们的自动化大型卡车模型，是如何安全地在道路上行驶的。

现在路上行驶的许多卡车都配备了广泛的安全功能，包括自动紧急制动和前方碰撞警告等。2023 年，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提议规定所有半挂卡车都必须配备这些安全功能。虽然，自动驾驶汽车似乎可以让“上路”变得更加安全，但与之相关的数据却很少 —— 而自动驾驶卡车在主要州际公路上行驶的安全性方面的数据更是少之又少。如果在人流量很大的公共道路上引入大量由软件引导的半挂卡车，会发生什么呢？谁也无法预测。Alphabet 旗下的无人驾驶业务 Waymo 已经在高速公路和州际公路上相对安全地开展运营了 —— 它的车辆在碰撞中的危险性远低于满载的 18 轮卡车。

实际上，开发这项技术的主要动力是金钱，而非安全 —— AI 公司们正在竞相抢占这类自动化市场的先机。与此同时，卡车运输公司也有动力进行投资，因为这意味着他们不再需要雇佣司机。鉴于司机短缺 —— 许多人将责任归咎于低工资和糟糕的工作时间 —— 无人驾驶卡车对整个行业来说意义重大。

Aurora 目前还在起诉一家联邦汽车安全机构 —— 联邦汽车运输安全管理局 (FMCSA)。Aurora 曾请求 FMCSA 豁免其遵守的一项联邦法规，该法规规定卡车司机在路边停车时必须部署路边警告装置。显然，由于 Aurora 没有人工操作，因此没有“人”能够实际部署必要的装置。但 FMCSA 拒绝了这一豁免请求，从而引发了诉讼。

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