vivo 登顶印度智能机市场，三星下滑至第二名！

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:在 2025 年第 一季度的硬度智能手机市场中，来自中国的智能手机厂商 vivo 登上了较高排名宝座，而原本位列榜首的三星下滑到了第二名。

根据印度市场调研机构 Counterpoint 于 22 日发布的最 新报告显示，vivo 在 2025 年第 一季度期间，向印度市场出货了 700 万部智能手机，市场占有率达 22%，占据了第 一名的位置。值得一提的是，这一数据与去年同期的 620 万部相比，增长了 13%。

另一方面，三星在同一时期出货了 510 万部手机，市场占有率为 16%，下滑至第二名。与去年同期的 670 万部相比，出货量下降了 23%。至此，被三星视为“核心市场”的印度，也开始落入他人之手了。

不过，三星虽然在出货量方面遭遇了困境，但在强化高端设备战略的方向上取得了一些成果 —— Galaxy S25 系列的出货量比上一代产品高出 5%。分析认为，这是高端产品系列以及 AI 功能强化发挥了主要作用。

此外，以 2025 年第 一季度为基准，与去年同期相比，印度智能手机市场整体下降了 8%。由于消费者需求依然疲软，2024 年的库存仍留在市场上，行业内仍处于需要调整新品发布周期或修改战略的状况。

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