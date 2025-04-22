首页 > 热点 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo 登顶印度智能机市场，三星下滑至第二名！

2025-04-22 14:56 · 稿源：站长之家

vivo 001

vivo 崛起，成为了强劲对手，这让三星电子手机业务的危机更大了。

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:在 2025 年第 一季度的硬度智能手机市场中，来自中国的智能手机厂商 vivo 登上了较高排名宝座，而原本位列榜首的三星下滑到了第二名。

根据印度市场调研机构 Counterpoint 于 22 日发布的最 新报告显示，vivo 在 2025 年第 一季度期间，向印度市场出货了 700 万部智能手机，市场占有率达 22%，占据了第 一名的位置。值得一提的是，这一数据与去年同期的 620 万部相比，增长了 13%。

另一方面，三星在同一时期出货了 510 万部手机，市场占有率为 16%，下滑至第二名。与去年同期的 670 万部相比，出货量下降了 23%。至此，被三星视为“核心市场”的印度，也开始落入他人之手了。

不过，三星虽然在出货量方面遭遇了困境，但在强化高端设备战略的方向上取得了一些成果 —— Galaxy S25 系列的出货量比上一代产品高出 5%。分析认为，这是高端产品系列以及 AI 功能强化发挥了主要作用。

此外，以 2025 年第 一季度为基准，与去年同期相比，印度智能手机市场整体下降了 8%。由于消费者需求依然疲软，2024 年的库存仍留在市场上，行业内仍处于需要调整新品发布周期或修改战略的状况。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米夺儿童手表第二名 第一销量直接起飞了

    快科技4月9日消息，据洛图科技（RUNTO）线上监测数据表明，2024年儿童智能手表在主流电商平台的销量达863.7万台，销售额累计38.4亿元，平均售价为444元。在儿童智能手表的线上市场中，小天才、小米和华为位列前三甲，三者合计市场份额高达45.4%。其中，小天才凭借精准的用户细分策略和社交闭环优势，构建了坚固的产品护城河，独占近三成市场份额，并且销量同比增长接近180%，表现极为亮眼。小米紧随其后，位居第二，尽管其销量略有下滑，微降0.2%，但最新市场份额仍保持在9.5%。华为则排名第三，市场份额为9.3%，与小米相差无几，展现了稳

    ​儿童智能手表 ​电商销量 ​市场份额分析

  • 荣耀、一加、真我……大容量电池智能机时代来了！

    大容量电池智能机时代来了！

    ​手机电池 ​大容量电池 ​智能手机

  • DDR4市场生变！美光紧随三星削减产能

    快科技4月23日消息，据媒体报道，继三星从2025年4月起停止生产1y和1z纳米工艺的8GB DDR4产品后，美光也通知客户将停产服务器用的旧版DDR4模块。同时，SK海力士也在削减DDR4产能，将其生产份额降至20%，这反映了整个行业的趋势，内存制造商加速产品过渡，将资源更多地投入到高端产品如HBM和DDR5中。三星已告知其供应链，基于1y和1z纳米工艺的8GB LPDDR4产品将在2025年4月达到产品生命周期的终点，最后订单截止日期为6月。此外，一些8GB和16GB的DDR4 SODIMM和UDIMM模块也将逐步淘汰，预计最后一批出货时间为2025年12月10日。分析人士指出，?

    ​内存制造 ​DDR4停产 ​高端内存

  • 猎豹移动与生态伙伴共建，旗下猎户星空助力深圳安吉诺智能机器人新品发布

    3月25日，猎豹移动旗下猎户星空战略合作伙伴金承诺集团旗下安吉诺智能机器人在深圳凯宾斯基酒店举办新品发布仪式，正式推出AI语音交互机器人、AI配送机器人两款产品。猎户星空作为核心技术支持伙伴，现场分享了专为智能机器人打造的AgentOS机器人智能体操作系统，通过技术解读与交互演示，展现AgentOS的强大功能和应用潜力。猎户星空始终秉持“助力合作伙伴成功”的价值主张，通过对技术模块及产品功能的持续迭代，全面赋能合作伙伴构建差异化能力及行业竞争优势。

    ​AI语音交互机器人 ​智能配送机器人 ​AgentOS操作系统

  • 轻薄智能 旗舰体验 三星Galaxy S25+如何做到“全能均衡”

    旗舰手机往往意味着更强大的性能、更出色的屏幕、更优质的体验，但这些优势却往往伴随着重量和厚度的增加。如何在大屏与便携之间，在性能与能耗之间实现最佳平衡，始终是旗舰机型设计的最大挑战之一。当你渴望一台能够在日常使用和高强度场景下都游刃有余，同时又足够轻盈时尚的手机，三星GalaxyS25无疑是理想的选择。

    ​旗舰手机 ​三星Galaxy ​S25+

  • 内存、闪存全面涨价！三星也动手了

    快科技4月4日消息，无论是DRAM内存还是NAND闪存，降价的势头已经终结，接下来又是一轮涨价潮，所有厂商无一例外，包括领头羊三星。据最新报道，三星计划向全球主要客户发出通知，存储芯片将在现有水平上，涨价3-5％。部分客户已经开始就此重新谈判合约采购价。就在日前，美光也通知客户即将涨价。涨价的原因很简单，无论是DRAM、NAND还是HBM，去年的供过于求、库存积压问题都已经基本解决，而市场需求都在大幅上扬，而且预计将在2025-2026年间持续如此。市场数据显示，DDR4内存价格已经连续4个月稳定，DDR5内存价格最近上涨了12％，NAND闪

    ​DRAM内存 ​NAND闪存 ​存储芯片涨价

  • 三星电子连续六年荣登全球电竞显示器市场榜首

    凭借21.0%的电竞显示器市场份额和34.6%的OLED显示器市场份额，三星进一步巩固其显示器领域全球领导地位……

    ​三星电子 ​电竞显示器 ​OLED显示器

  • 三星连续六年游戏显示器市场称王！独占全球21%总收入

    快科技4月17日消息，三星官方宣布，根据IDC的统计数据，三星已经连续第六年成为全球最大游戏显示器品牌。根据总收入计算，三星在2024年以21.0%的份额位居全球游戏显示器市场第一。同时，三星还连续第二年在全球OLED显示器市场排名第一，自推出第一款OLED机型以来，仅用两年时间，三星就达到了34.6%的市场份额。三星表示，增长动力来自于奥德赛Odyssey系列游戏显示器：Odyssey 3D（型号G90XF）是一款革命性的27英寸显示器，分辨率为4K，刷新率为165Hz，响应时间GtG为1ms。该显示器无需专用眼镜，采用先进的眼球追踪技术和专有的柱状透镜，?

    ​三星 ​游戏显示器 ​OLED显示器

  • 时尚简约 轻便出行 与三星手机共度春日之旅

    随着气温的逐渐回暖，室外正成为出游的绝佳去处。无论是穿梭于繁华的时尚商圈是悠然漫步于静谧的公园森林，一款集时尚设计、轻便携带与强大拍照功能于一身的手机，无疑是您春日旅途中的理想伴侣。如果您正计划在近期为自己或家人选购一部新手机，那么不妨抓住这一难得的机会，即刻前往三星商城，开启您的焕新之旅吧！

    ​三星手机 ​春日出行 ​时尚设计

  • 其他地方买不到！曝三星折叠仅在中国、韩国销售

    快科技4月8日消息，三星预计将在今年推出其首款三折叠手机，目前在GSM协会的资料库中已经出现相关产品的型号。这款三折叠的型号分别为SM-F968N”和SM-F9680”，可能仅在中国和韩国市场销售。从三星过往的产品型号规律来看，型号后缀为N”的产品通常在韩国市场销售，而后缀为0”的型号则对应中国市场销售。这一策略或许与初期产量不高有关，三星可能采取较为保守的方式，选择在韩国和中国市场进行销售，以此测试市场需求。此外，这种策略有助于三星更好地控制市场风险，同时集中资源优化产品性能和用户体验。不过华为已经率先推出了三折叠?

    ​三星手机 ​三折叠手机 ​市场策略

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM