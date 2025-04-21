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o3模型基准测试分数仅为10%，远低于OpenAI宣传的25%

2025-04-21 14:45 · 稿源：站长之家

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这并不意味着 OpenAI 在说谎！

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:OpenAI 的新 AI 模型 o3 在首先方和第三方基准测试结果上存在差异，这也引发了人们对该公司透明度和模型测试实践的质疑。去年 12 月， OpenAI 的 o3 模型初次亮相，当时，该公司宣称这款模型能够解答 FrontierMath（一组相当挑战性的数学问题）中超过 25% 的题目 —— 这个成绩远超竞争对手 —— 第二名的正确率约为 2%。

“目前，市面上所有AI产品在 FrontierMath 上的得分都低于 2%，”OpenAI 首席研究官马克・陈（Mark Chen）在一次直播中表示，“我们（在内部测试中）发现，在激进的测试计算条件下，o3 能够达到超过 25% 的正确率。”

但事实证明，这个数字很可能是上限，实现这一成绩的 o3 版本所使用的计算资源比 OpenAI 上周公开推出的模型得多得多。

上周五，FrontierMath 所属研究机构 Epoch AI 公布了针对 o3 的独立基准测试结果。他们发现，o3 的得分约为 10% —— 远低于 OpenAI 所宣称的 25%。

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当然，这并不意味着 OpenAI 在说谎 —— OpenAI 在去年 12 月公布的基准测试结果还游一个“下限得分”，这个“下限”与 Epoch 观察到的得分相符。Epoch 还指出，其测试设置可能与 OpenAI 的不同，并且在评估中使用了更新版的 FrontierMath。

Epoch 写道：“我们的结果与 OpenAI 的结果存在差异，可能是因为 OpenAI 使用了更强大的内部架构进行评估，在测试时使用了更多计算资源，或者是因为这些结果是在 FrontierMath 的不同子集上运行得出的（FrontierMath - 2024 - 11 - 26 中的 180 道题与 FrontierMath - 2025 - 02 - 28 - private 中的 290 道题）。”

曾测试过 o3 预览版的 ARC Prize Foundation 在 X 上发帖称，公开的 o3 模型 “是另一个为聊天 / 产品使用场景进行调优的模型”，这证实了 Epoch 的报告。ARC Prize 写道：“所有已发布的 o3 计算层级都比我们（做基准测试时使用的）版本要小。” 一般来说，计算层级越高，基准测试得分可能越好。

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上周，OpenAI 的技术人员 Wenda Zhou 在一次直播中表示，与 12 月展示的 o3 版本相比，投入实际应用的 o3 “针对现实应用场景和速度进行了更多优化”。他补充说，因此可能会出现基准测试 “差异”。“我们进行了（优化），让（模型）更具成本效益，总体上更有用，” Zhou 说，“我们仍然希望 —— 也依旧认为 —— 这是一个更好的模型…… 当你提问时，不需要那么久的等待时间，对于这类模型来说，这很重要。”

这再次提醒人们，对于 AI 基准测试结果，较好不要轻信表面数据 —— 尤其是当数据来源是一家要推销服务的公司时。

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