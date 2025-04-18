特朗普暗示愿降低对华关税，称 “将会达成非常好的协议”

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:当地时间周四，特朗普声称在推进贸易谈判的多个方面取得了进展，与此同时，他的关税政策扰乱了全球贸易关系，且越来越聚焦于中国。特朗普声称对与中国的谈判持乐观态度，他告诉一名记者说：“我们将与中国达成一项非常好的协议。” 当天晚些时候，总统再次吹嘘与中国的谈判，并补充说，他不愿意继续提高对中国的关税，为了守护消费者的钱包，甚至可能希望降低关税。

特朗普还称与其他国家的谈判也有积极进展。他表示与日本的谈判取得了 “重大进展”，不过日本财务大臣加藤胜信对全球经济受到的影响表达了担忧。他声称与墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多的通话 “非常有成效”，并且还会见了意大利总 理焦尔吉娅·梅洛尼。

此外，在美中贸易紧张局势日益加剧的情况下，英伟达（NVDA）首席执行官黄仁勋昨日访问了北京。在本次访问之前，该公司披露由于美国政府意外出台对半导体出口到中国的新限制措施，据估计，遭受了 55 亿美元的损失。AMD 和 ASML 也强调了关税将带来的不确定性和成本。详情可查看：《“美国关税回旋镖”重创英伟达、AMD、英特尔，华为们或成赢家》

本周，随着美联储主席杰罗姆・鲍威尔（Jerome Powell）对关税可能给经济带来的 “具有挑战性的局面”的讨论，美国股市持续承压。

尽管白宫坚持 “中国现在对美国的出口面临高达 245% 的关税”，但中国在特定条件下仍对与美国进行贸易谈判表现出了开放态度。

全球最 大的两个经济体之间的针锋相对愈演愈烈：中国将对美国商品的进口关税从 84% 提高到 125%，而美国对中国进口商品的关税大幅增加 —— “有 125% 的对等关税、为解决芬太尼危机而征收的 20% 的关税，以及针对特定商品的 301 条款关税，税率在 7.5% 到 100 % 之间”。

4 月 5 日生效的 10% 的基准关税对所有受影响的美国进口商品仍然有效。