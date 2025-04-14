苹果们又笑又哭！特朗普的关税政策又变了，称：并未宣布任何关税豁免

近日，美国政府“混乱”的关税政策引发了广泛关注，受影响的科技公司们也陷入了“混乱”。

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:11 日晚，美国政府通过相关网络平台发布信息，称对部分电子产品豁免所谓“对等关税”。然而，之后的 13 日，特朗普又在 SNS 上发文称，美政府并未宣布任何关税“豁免”。声称，相关产品只是被转移到了另一个关税类别。这也让刚刚“喘了口气”的美国科技企业们，尤其是苹果公司，再次陷入了“两难”的境地。

此外，美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）也表示，对部分电子产品的关税豁免只是“暂时性的”。

这一系列相互矛盾的言论，让特朗普政府的关税政策陷入了更大的混乱之中。美国媒体引述了两人的言论，并指责说，“这让特朗普政府的关税政策乱上加乱” 。

这样反复的立场，不仅让外界对美国关税政策的真实意图感到困惑，也让相关企业和投资者陷入了迷茫。有证券公司高管批评称，白宫不断传出的自相矛盾的消息造成了大规模混乱，令整个行业和投资者头晕目眩。这种不确定性给那些相关公司带来了巨大的挑战，并增加了企业的运营成本和市场风险。

在此之前，苹果公司采取了紧急措施来应对关税政策带来的影响。据消息人士透露，苹果动用了 5 架货机，从印度往美国运送了约 150 万部 iPhone。这一举措显然是为了在关税政策进一步调整之前，确保产品供应的稳定，从而减少关税变化对苹果产品销售和市场份额的潜在冲击。

实际上，受关税政策影响，苹果公司的股价也一再波动 —— 这也从侧面反映了当前美国关税政策的不稳定性和不可预测性。

然而，科技公司们的任何应对措施都只是“临时性”的，并不能从根本上解决问题，只有美国政府尽快明确关税政策的方向，才能为相关企业创造一个稳定、可预测的市场环境，避免进一步的混乱和损失。

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