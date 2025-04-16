30万的LV包包，成本仅1万？揭露品“溢价”视频走红海外SNS

工厂的相关人员表示， Birkin 包价格中 90% 都是 “爱马仕的品牌溢价”。

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:在中美关税战不断激化之际，一段曝光在中国工厂生产的爱马仕等昂贵品牌产品成本的视频在美国网络上被广泛传播。据彭博社 16 日报道，最近在 TikTok 、X 等社交网络服务平台上，一些揭露爱马仕昂贵包包、耐克运动鞋、运动服饰品牌 Lululemon 紧身裤等知名品牌的产品制造成本揭露视频正在成为热门话题，引发了众人的关注。

例如，在本月 13 日，X 平台上公开了一段揭秘视频，称售价为 3.8 万美元的爱马仕 Birkin 包，其成本仅为 1395 美元。在这段斩获了超过 780 万次浏览量的视频中，中国工厂的相关人员表示， Birkin 包价格中 90% 都是 “爱马仕的品牌溢价”。

一位 TikTok 网红还爆料称：“在美国售价超过 100 美元的露露乐蒙瑜伽紧身裤，实际上，在中国工厂的生产成本仅为 5 到 6 美元。”

据彭博社报道，这些视频大多在中国工厂拍摄，视频发布者们表示 “直接通过我们这里，能以低到令人难以置信的价格买到昂贵品”，一般还会附上购物链接，来佐证他们的观点。

不少网友对这种“品牌溢价”的夸张程度震惊不已。不过，也有观点认为，这类视频可能是为了“带货”。还有一些人觉得，这是在刺激美国国内舆论、从而达到批判特朗普发起的中美关税战争的目的。