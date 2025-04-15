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折叠屏 iPhone 屏幕规格曝光，或将采用 UDC 技术

2025-04-15 14:10 · 稿源：站长之家

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IT 爆料者公开了折叠屏 iPhone 的显示屏分辨率。

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:据 MacRumors 等外媒 14 日（当地时间）报道，苹果正在开发的可折叠 iPhone 的显示屏规格信息已经公开。IT爆料人数码闲聊站通过微博报道称，可折叠 iPhone 的 7.76 英寸内部显示屏将支持 2713 x 1920 的分辨率，并将配备屏下摄像头 ( UDC ) 技术。还补充说，5.49 英寸的外部显示屏将配备一个分辨率为 2088 x 1422 的打孔相机。

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该IT爆料人士此前透露，可折叠 iPhone 的内部折叠显示屏将采用 4：3 的宽高比，并曾透露过屏幕的尺寸。随后，苹果专家分析师郭明池证实，数字聊天站曝光的可折叠 iPhone 尺寸准确无误，并表示可折叠屏幕不会出现折痕。值得一提的是，这是初次有爆料者将 UDC 技术引入可折叠 iPhone 屏幕之中。

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据称，苹果还在开发可折叠 iPad 和可折叠 iPhone。此前，DigitalChatStation 声称可折叠 iPad 将内置 Face ID 技术。在此基础上，MacRumors 报道称，苹果可能会寻求两款可折叠设备之间的设计一致性。郭明錤预测，可折叠 iPhone 将采用双镜后置摄像头，并使用 Touch ID 侧键代替 Face ID，以节省内部空间。

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彭博社的马克·古尔曼预测，苹果将于明年推出可折叠 iPhone，售价约为 2000 美元。广发证券分析师 Jeff Pu 表示，可折叠 iPhone 近日在富士康进入了产品开发的最后阶段 —— 新产品导入期（ NPI ），预计将于明年下半年开始量产。

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