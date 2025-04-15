折叠屏 iPhone 屏幕规格曝光，或将采用 UDC 技术

IT 爆料者公开了折叠屏 iPhone 的显示屏分辨率。

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:据 MacRumors 等外媒 14 日（当地时间）报道，苹果正在开发的可折叠 iPhone 的显示屏规格信息已经公开。IT爆料人数码闲聊站通过微博报道称，可折叠 iPhone 的 7.76 英寸内部显示屏将支持 2713 x 1920 的分辨率，并将配备屏下摄像头 ( UDC ) 技术。还补充说，5.49 英寸的外部显示屏将配备一个分辨率为 2088 x 1422 的打孔相机。

该IT爆料人士此前透露，可折叠 iPhone 的内部折叠显示屏将采用 4：3 的宽高比，并曾透露过屏幕的尺寸。随后，苹果专家分析师郭明池证实，数字聊天站曝光的可折叠 iPhone 尺寸准确无误，并表示可折叠屏幕不会出现折痕。值得一提的是，这是初次有爆料者将 UDC 技术引入可折叠 iPhone 屏幕之中。

据称，苹果还在开发可折叠 iPad 和可折叠 iPhone。此前，DigitalChatStation 声称可折叠 iPad 将内置 Face ID 技术。在此基础上，MacRumors 报道称，苹果可能会寻求两款可折叠设备之间的设计一致性。郭明錤预测，可折叠 iPhone 将采用双镜后置摄像头，并使用 Touch ID 侧键代替 Face ID，以节省内部空间。

彭博社的马克·古尔曼预测，苹果将于明年推出可折叠 iPhone，售价约为 2000 美元。广发证券分析师 Jeff Pu 表示，可折叠 iPhone 近日在富士康进入了产品开发的最后阶段 —— 新产品导入期（ NPI ），预计将于明年下半年开始量产。

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