又是12GB？三星 Galaxy Z Fold 系列RAM或连续 7 年未变

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:有消息称，三星电子下一代折叠屏智能手机 “Galaxy Z Fold 7” 也将搭载 12GB 运行内存（RAM）。如果消息属实，这意味着三星电子的 Galaxy Z Fold 系列运行内存容量将连续 7 年保持不变。

据 IT 行业 13 日消息，一款被主张是三星 Galaxy Z Fold 7 的产品（型号：三星 SM-F966U）出现在了性能测试网站 Geekbench 6 官方平台上。可以确认，该产品搭载了高通最 新的移动应用处理器{tag_keyurl_8} 8 Elite，同时配备了 12GB 运行内存。

三星电子自 2019 年推出 Galaxy Z Fold 以来，在 Galaxy Z Fold 系列中便一直采用 12GB 运行内存。倘若 Galaxy Z Fold 7 也沿用 12GB 运行内存，那就意味着三星这个系列的产品已经连续 7 年采用同样的运行内存了。更早之前，三星电子在 Galaxy Z Flip 系列中一直使用 8GB 的运行内存，不过从 Galaxy Z Flip 6 开始引入了 12GB 运行内存。至此， Galaxy Z Flip 系列和 Galaxy Z Fold 系列在运行内存容量上已没有差异。

当然，也需要考虑到制造成本的上升、以及折叠屏手机市场行情不佳的情况。根据知名科技行业市场调研机构 Counterpoint Research 的数据现实，去年全球折叠屏手机市场的增长率仅为 2.9%，表现低迷，并且预计今年市场情况会更加不景气。

更甚者，三星电子在去年的折叠屏手机市场中，已经出现了 33% 的负增长。

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