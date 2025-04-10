超过ChatGPT、Deepseek？谷歌发布 Gemini 2.5 Flash AI 模型

新版 AI 模型缩短了响应时间，节约了运算成本；

还推出了新的 AI 芯片 “Ironwood”。

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:谷歌发布了新的 AI 模型 “Gemini 2.5 Flash”，据称，这款AI模型的性能比 OpenAI 和 DeepSeek 的 AI 产品“更有效”。Gemini 2.5 Flash 是Gemini 2.5 系列的第二个模型，相比谷歌上个月发布的 “Gemini 2.5 Pro”，缩短了响应的延迟时间，同时节约了运算成本。

当地时间 9 日，谷歌在美国拉斯维加斯举行了 GoogleCloud Next2025 大会，现场，谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊表示：“使用 Gemini 2.5 Flash，可以控制模型推理的程度，同时还能平衡预算和性能。” 这里指的是它具备根据用户输入问题的复杂程度自动调整处理时间的能力，特点是对于简单的请求，只需花费较低的成本就能迅速给出答案。

谷歌云 CEO 托马斯・库里安补充说：“如果在谷歌的‘AI 比较优秀计算机’环境中采用 Gemini 2.5 Flash，那么，其性价比将是 GPT-4o 的两倍、Deepseek-R1 的五倍以上。” 目前，AI 开发者和研究人员可以在谷歌自家的 “Vertex AI”平台 和 Gemini 应用程序中使用 Gemini 2.5 Flash 的预览版。

当天，谷歌还发布了新的 AI 芯片 “Ironwood”。Ironwood 是专门为推理设计的第七代张量处理单元（TPU），也就是用于数据分析和深度学习的专用芯片 —— 可以根据聊天机器人、代码、媒体内容生成等各种 AI 处理的容量需求进行扩展。开发 Ironwood 芯片的目的在于降低对英伟达的依赖度，由于最近 AI 市场的重心正迅速向推理类模型方向转移，谷歌的目标是以注重性价比的自有芯片抢占市场。Ironwood 芯片将于今年年底面向谷歌云的客户推出。

当天，谷歌在 AI 及云业务方面提到了合作企业三星。谷歌计划在三星今年上半年推出的 AI 伴侣机器人 Ballie 上搭载生成式 AI 模型。

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