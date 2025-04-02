站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:得益于 “吉卜力风格” 的热潮，ChatGPT 的人气不断攀升，但现在好像没那么简单了。 “我每月支付 200 美金订阅Pro服务，但当我要求它帮我转换宫崎骏导演的吉卜力风格图片时，却被判定违反了内容政策。” 一位月付 200 美金的 ChatGPT Pro 服务订阅者 A 某如是吐槽道。他说，他只得到了“该请求违反内容政策，无法生成图像”的回复。

这是因为最近 ChatGPT 政策的变化，它对 “帮我转换成吉卜力风格” 等简单的指令进行了部分限制。对于 “以吉卜力风格绘制出来” 的请求，ChatGPT 回复称 “由于当前系统限制，难以提供转换后的图片”。

4 月 1 日，OpenAI 再次更新了应用于 “GPT-4o 图片生成” 的内容政策 —— 系统在判断 “请对上传的照片进行风格转变” 这类请求时变得更加敏感了。实际上，当用户提出 “帮我转换成吉卜力风格” 的要求时，系统会显示 “违反内容政策” 或 “由于系统限制难以提供” 等拒绝信息。

不过呢，如果你在请求中包含文字描述，比如“请把男孩和女孩在草地上并肩而立、互相看着对方的样子以吉卜力风格呈现出来”，ChatGPT “敏感”不了一点，乖乖地给你提供吉卜力风格图片。当然，这是 OpenAI 的“无心之失”，还是“故意为之”，我们也无从确认。

这次的政策调整，似乎是由于围绕着 “吉卜力风格转换” 在全球范围内引发了版权侵权争议，才采取的措施。主要的争议点在于：OpenAI 在对其 AI 进行“吉卜力工作室作品”的学习和训练过程中，是否获得了该公司或原作者的同意？

此外，虽然模仿作品风格一般不构成侵权，但也有观点认为，如果 ChatGPT 是将包含有版权角色之类的照片转换成其他图片，着就可能是另一回事了。

而 ChatGPT 的免费用户就“更难了”。当免费用户向 ChatGPT 发起“吉卜力风格转换”的请求时，大多会收到“目前似乎无法生成图像，请稍后再试”的回复。即使“接受指令”开始生成图像，也需要等待非常长的一段时间。

对此，OpenAI 方面声称服务器超载才是“原因”，但也有人指出，他们只是想利用当下备受欢迎的“吉卜力风格”将免费用户转化为付费订阅用户罢了。

此外，OpenAI 在推出 GPT-4o 图片生成功能时，已经大幅放宽了与图片生成相关的内容限制政策。

（举报）