用ChatGPT生成吉卜力风格图片，侵权吗？争论开始……

随着AI的发展，人类失去了创作性……

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:最近，X、Instagram等各种SNS平台上，吉卜力、迪斯尼等风格的AI图片泛滥成灾，上传这样的照片似乎成为了一种“潮流”。

只需把照片输入ChatGPT、并向其发出命令，便可简单迅速地生成吉卜力风格的照片 —— 宫崎骏一派的温暖、抒情的艺术风格再次引发了令人惊讶的反响。

除了吉卜力风格之外，ChatGPT还“复刻”了辛普森和迪斯尼的风格。

有人忙着追赶潮流，但也有人提出质疑：这是否侵犯版权了呢？

OpenAI方面并未明确表示，他们是否与动画制作公司签订了版权合同，也没有披露到底哪些版权图像被他们用于训练AI，更不用说是否获得了原创者同意这事儿了。

法律界对此也是态度各异，有观点认为，如果学习室无归属的，则可能会违反版权法。不过，也有人宣传，只是为了营造氛围，有什么问题呢？甚至相关风格一上线的时候，还有人称赞“这是一场艺术民主化的革命。”

部分跟帖：

- 随着AI的发展，人类失去了创作性。不仅是图片，文章、对话也成为AI泛滥之地；

- 以前不是说电视是傻瓜制造机嘛，AI很快就会成为点电视都望尘莫及的“比较优秀傻瓜制造机”；

- 宫崎骏本人一直不喜欢AI，现在他大概对人类也失去了信心吧；

- 以后连法官、检察官之类的职务可能都会换成AI吧；

- 如果是真正的记者的话，起码也得去采访一下宫崎骏导演之类的吧？

- 如果能生成吉卜力风格的图像，那肯定是用了他们的图片进行训练啊，不然怎么可能做到呢？唉，必须要尊重原作者付出的努力才行啊；

- 那些丑陋的家伙不敢以真面目示人，只敢发这种东西吧；

- 如果是用于商业用途，那肯定是侵权行为，但如果是用于非盈利的个人用途，难道就不能稍微通融一下吗？

- 我对此持反对态度，还是应该限制AI在美术领域的应用，这样才能多一些创作性的风格；

- AI的发展正以一种相当威胁的方式逼近人类。在遥远的未来，AI可能会认为人类是既麻烦又没有必要的存在，然后将人类清除掉；

- 不管是你、我还是其他人，大家好像都在用AI做些什么。甚至有人说，只要给我钱，一张胡萝卜的照片，都能给你整成吉卜力风格的画，真是绝了；

- 真搞不懂为什么要做这种事？不过是些没有自己的思考，盲目被潮流裹挟的愚蠢大众罢了；

……

你怎么看呢？

（举报）