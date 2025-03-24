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Meta豪掷1.2万亿韩元求购遭拒，韩国 Furiosa AI 获千亿韩元投资

2025-03-24 16:14 · 稿源：站长之家

GPU 芯片 (5)

韩国AI芯片设计公司 Furiosa AI 拒绝了 Meta 8 亿美金的收购提议，将继续专注于自主芯片开发项目。

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息:据韩国创业界消息称，Furiosa AI 公司代表白俊浩（音译）于 24 日当天上午决定：拒绝 Meta 的收购提议，并还在 Furiosa AI 内部公开了这一决定。与此同时，消息称Meta 方面也收到了 Furiosa AI 所传达的拒绝出售的意向。之后，Furiosa AI 将继续专注于 “Renegade（RNGD）” 系列自主芯片的开发和量产。

Furiosa AI 是由曾在美国芯片企业 AMD 和三星电子内存事业部等负责设计的芯片专家白代表于 2017 年 4 月创立的 —— 企业估值约为 8000 亿韩元，而 Meta 方面提议的收购报价据悉为 8 亿美元（约合 1.2 万亿韩元）。

投资业界相关人士表示：“白代表自主开发并量产 Renegade 芯片的意愿非常强烈” 、“一开始，出售公司是可选项之一，最近在 Renegade 芯片的性能评估中取得了显著成果，这也（对拒绝收购这一决定）产生了影响。”

据悉，Meta 方面只是对“FuriosaAI 的系统和人力对 Meta 人工智能服务方面的应用”感兴趣，这与白俊浩对于自主开发和量产AI芯片的野心相左 —— 这一点也影响了他的决定。

另一方面，FuriosaAI 最近在韩国国内获得了追加投资 —— 筹集到了可投入 Renegade 芯片开发和量产的资金。该公司解释称，除了从产业银行获得规模达 300 亿韩元的投资意向书（LOI）外，还将在近期内确保总计 700 亿韩元规模的资金，为量产准备好了动力。

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