OpenAI急了？一再主张封杀Deepseek，还要求“开放版权”

OpenAI 一再主张封禁来自中国的“AI黑马”Deepseek，并要求“更开放”的版权政策。

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:Deepseek 成立于 2023 年，凭借创新的AI产品 —— 尤其是其 R1 推理大模型 —— 迅速在全球崭露头角。与 OpenAI 的 ChatGPT 等相比，Deepseek 的产品价格相当竞争力。因此，尽管 Deepseek 是AI市场的“新人”，但它已经在 AI 领域引发了比较罕见的重大震动，且在美国股市中受到了极大的关注。

似乎真的急了的 OpenAI 甚至将 Deepseek 的AI模型与“国家安全担忧”相提并论，一再敦促美国政府对 Deepseek 的 AI 模型实施禁令。

与此同时，OpenAI 提议放宽对先进计算芯片和人工智能模型的某些出口管制 —— 建议将自由出口的范围扩大到所有承诺以促进民主原则和公民自由的方式部署人工智能的国家。

OpenAI 还要求政府颁布AI友好的版权法，强调美国AI公司对版权品的随意使用性，并冠以“为了保持美国的AI领先地位”之名。他们认为限制AI训练数据的范围，大大削弱了AI的性能和竞争力。

OpenAI的这一“霸权主义”遭到了版权所有者们的反对，他们中的不少人纷纷起诉 OpenAI 未经授权使用他们的版权所有物。

在一些政策立场上，谷歌与 OpenAI 观点一致，比如“更开放”的版权政策。谷歌认为有必要保留 “文本和数据挖掘的例外情况”，以便AI公司能够有效地利用受版权保护的内容进行训练。

不过，谷歌在出口管制方面的立场更为强硬，并认为拜登政府采用的分级制度对服务提供商并不公平，会损害美国的经济竞争力。

除此之外，谷歌敦促美国政府增加对人工智能长期研究的投资，并提供公共数据集，以推动商业人工智能的发展 —— 而不是削减联邦开支。

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