华为离职天才少年发布人形机器人：智元灵犀X2 干活样样拿手

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:前华为天才少年稚晖君在其个人微博上发布了一款名为灵犀X2的人型机器人，引起了广泛关注。这款搭载情感计算引擎的双足智能交互人形机器人，集成了高自由度运动、交互、作业三智能于一体，展现了强大的性能。

据视频显示，灵犀X2具备敏捷、轻盈的特点，其关节经过升级，能够随需所变。此外，灵犀X2还拥有裸眼3D等先进性能。在运动交互智能方面，智元团队为灵犀X2抽象出了一系列可复用的核心组件，包括小脑控制器Xyber-Edge、域控制器Xyber-DCU等。这些组件使得灵犀X2能够像人一样走路、跑步、转身，甚至还能跳舞。在视频中，稚晖君让灵犀X2演示了一段热门的舞蹈，展现了其出色的运动能力。

除了运动能力，灵犀X2还具备复杂的交互能力。稚晖君透露，灵犀X2的交互反应能够达到毫秒级，能够与人类进行流畅的对话。在视频中，稚晖君与灵犀X2促膝长谈，灵犀X2展现出了良好的情绪价值。当被问到一些有趣的问题时，灵犀X2能够给出机智的回答，令人捧腹。此外，灵犀X2还能基于VLM的硅光动语多模态模型，通过视觉理解和认知世界。它能够认出手机上的闹钟时间，并准确回答提问。同时，灵犀X2还拥有与人类相似的呼吸韵律、好奇心和注意力机制，以及自己的肢体语言。

在作业智能方面，灵犀X2同样表现出色。它可以装配各种末端工具，包括灵巧手，具备精细操作能力。在视频中，灵犀X2展示了其用针给葡萄缝线的技能，令人惊叹。此外，稚晖君还表示，他们开源了具身真机和仿真数据集，并透露机器人的吉祥三宝——保安、保姆和保洁的价值将很快成为现实。

在视频最后，稚晖君谈到了人型机器人的价值。他认为，尽管人型机器人可能是一个浪漫主义陷阱，但就像莱特兄弟的飞机远比空气重一样，人型机器人也有其独特的意义和价值。他引用灵犀X2开篇介绍的话作为结尾:“科技发展的主题永远是喜新厌旧，最好的作品永远是下一个!”

灵犀X2的发布，无疑为人工智能领域带来了新的突破和进展。我们期待着未来能够看到更多像灵犀X2这样出色的机器人问世，为人类的生活带来更多便利和惊喜。

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