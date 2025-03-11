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因发动机故障，起亚召回13.7万多辆汽车，涉及Soul和Seltos车型

2025-03-11 10:02 · 稿源：站长之家

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这并非起亚首先次因发动机相关问题而进行大规模召回。近年来，起亚已因类似的发动机故障风险召回了数千辆汽车。

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的消息，起亚汽车（Kia Motors）因存在潜在的发动机缺陷 —— 可能导致严重损坏、火灾隐患及撞车风险增加，将在美国召回超过 13.7 万辆汽车。此次召回涉及 2021 至 2023 款起亚 Seltos 和起亚 Soul 车型。

此次召回是在安全监管机构发现“受影响车辆的活塞油环可能存在制造缺陷”后启动的。如果这些活塞环不能正常工作，会导致发动机过度磨损，甚至可能造成发动机完全故障。在最糟糕的情况下，还可能引发车辆起火，危及驾驶员、乘客以及道路上的其他人员。

据NHTSA称，这种制造缺陷显著增加了事故或受伤的可能性，因此这些车辆的车主务必立即采取行动。

起亚已确认此次召回涉及两款热门车型：

起亚 Seltos（2021 - 2023 款）

起亚 Soul（2021 - 2023 款）

据悉，起亚经销商将免费更换受影响车辆的发动机。此外，他们还会免费为车主安装新的活塞环传感噪音软件 —— 可以检测活塞环问题的早期迹象，以便在发动机出现重大故障之前起到预防作用。

起亚将通过预计将于 2025 年 4 月 4 日左右向受影响车辆的车主发送通知函。

实际上，这并非起亚第 一次因发动机相关问题而进行大规模召回。近年来，起亚已因类似的发动机故障风险召回了数千辆汽车。这一问题也凸显了汽车制造过程中质量控制的持续重要性。

由于超过 13.7 万（137256）辆的汽车受到了影响，起亚这次面临着比较罕见的巨大压力。

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