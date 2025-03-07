利用这款基于AI的BCI设备，四肢瘫痪男子仅靠“想象”就能控制机械臂！

“这款基于AI的脑机借口可以读取人类想法并操控机械臂运作。”美国研究团队如是说道！

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:据外媒报道称，一位四肢瘫痪的男性借助捕捉脑信号并将其传输至计算机的脑机接口（BCI）装置，仅通过在脑海中想象动作，就成功地按照自己的意愿控制了机械臂。

利用基于AI的脑机接口对瘫痪患者的机械臂进行控制的过程

注：

（F）四肢瘫痪患者利用基于人工智能（AI）的脑机接口（BCI）装置，仅通过想象动作来操控机械臂和手的训练场景。

（G）伸出机械臂、抓取物品、移动物品、然后转动并放下的动作过程。

（H）机械臂伸出抓取墙上的物品，移动物品，然后将其放回墙上的动作过程。

美国加州大学旧金山分校（UCSF）神经学副教授卡鲁内什・甘古利（Karunesh Ganguly）领导的研究小组 7 日在科学期刊《细胞》上宣布，他们利用基于人工智能的BCI设备，成功实现了“仅通过想象就能控制机械臂”的操作 —— 该设备可以通过捕捉四肢瘫痪患者想象特定动作时大脑中发生的微小信号变化来学习动作。

Gangley 教授表示：“人类与人工智能的学习结合是脑机接口的下一步，这对于实现复杂而逼真的动作是必不可少的。与过去只能工作一两天的设备不同，我们这次开发的脑机接口设备可以工作七个月而无需任何调整。”

研究小组解释称，研究的核心是找出几年前曾中风并瘫痪的研究对象在想象重复某些动作时，大脑活动每天发生的变化 —— 研究参与者无法说话或移动。

研究小组在参与者的大脑表面植入了微型传感器，并要求他们想象移动身体的各个部位，例如手、脚和头，以观察当他们想象这些动作时，大脑信号模式如何随时间变化。

结果发现，虽然参与者实际上无法移动，但当他们想象移动时，他们的大脑会产生与该运动相对应的信号，基于人工智能的BCI记录了传感器捕获的这些信号的变化和位置。

分析还发现，在做特定动作时大脑中出现的信号形状保持不变，但其位置每天都会略有变化。

基于此，研究团队通过让参与者想象移动手指、手和拇指等特定身体部位的简单动作，持续两周来训练AI，同时用传感器记录大脑活动。

参与者通过该BCI进行了训练，仅通过想象动作即可控制机械臂和手，并成功按照自己的意愿操作机械臂。

研究团队表示，参与者开始使用真正的机械臂进行练习后，只需练习几次，他们就能拿起一个积木，将其转动、并移动到不同位置，还能打开柜子，拿出杯子，从净水器中取水。

甘利教授表示，他们目前正在改进AI模型，以实现更快、更流畅的机械臂运动，同时还计划“在家庭环境中”测试这款BCI设备。“这项技术可以让四肢瘫痪者自己进食和饮水，这将改变他们的生活，”他继续说道。“现在我们已经学会了如何构建这个系统，相信我们能够实现它。”

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