首页 > 业界 > 关键词  > 脑机接口最新资讯  > 正文

利用这款基于AI的BCI设备，四肢瘫痪男子仅靠“想象”就能控制机械臂！

2025-03-07 09:43 · 稿源：站长之家

机器人

“这款基于AI的脑机借口可以读取人类想法并操控机械臂运作。”美国研究团队如是说道！

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:据外媒报道称，一位四肢瘫痪的男性借助捕捉脑信号并将其传输至计算机的脑机接口（BCI）装置，仅通过在脑海中想象动作，就成功地按照自己的意愿控制了机械臂。

QQ20250307-092805.png

利用基于AI的脑机接口对瘫痪患者的机械臂进行控制的过程

注：

（F）四肢瘫痪患者利用基于人工智能（AI）的脑机接口（BCI）装置，仅通过想象动作来操控机械臂和手的训练场景。

（G）伸出机械臂、抓取物品、移动物品、然后转动并放下的动作过程。

（H）机械臂伸出抓取墙上的物品，移动物品，然后将其放回墙上的动作过程。

美国加州大学旧金山分校（UCSF）神经学副教授卡鲁内什・甘古利（Karunesh Ganguly）领导的研究小组 7 日在科学期刊《细胞》上宣布，他们利用基于人工智能的BCI设备，成功实现了“仅通过想象就能控制机械臂”的操作 —— 该设备可以通过捕捉四肢瘫痪患者想象特定动作时大脑中发生的微小信号变化来学习动作。

Gangley 教授表示：“人类与人工智能的学习结合是脑机接口的下一步，这对于实现复杂而逼真的动作是必不可少的。与过去只能工作一两天的设备不同，我们这次开发的脑机接口设备可以工作七个月而无需任何调整。”

机械手臂，机器人

研究小组解释称，研究的核心是找出几年前曾中风并瘫痪的研究对象在想象重复某些动作时，大脑活动每天发生的变化 —— 研究参与者无法说话或移动。

研究小组在参与者的大脑表面植入了微型传感器，并要求他们想象移动身体的各个部位，例如手、脚和头，以观察当他们想象这些动作时，大脑信号模式如何随时间变化。

结果发现，虽然参与者实际上无法移动，但当他们想象移动时，他们的大脑会产生与该运动相对应的信号，基于人工智能的BCI记录了传感器捕获的这些信号的变化和位置。

分析还发现，在做特定动作时大脑中出现的信号形状保持不变，但其位置每天都会略有变化。

基于此，研究团队通过让参与者想象移动手指、手和拇指等特定身体部位的简单动作，持续两周来训练AI，同时用传感器记录大脑活动。

参与者通过该BCI进行了训练，仅通过想象动作即可控制机械臂和手，并成功按照自己的意愿操作机械臂。

研究团队表示，参与者开始使用真正的机械臂进行练习后，只需练习几次，他们就能拿起一个积木，将其转动、并移动到不同位置，还能打开柜子，拿出杯子，从净水器中取水。

甘利教授表示，他们目前正在改进AI模型，以实现更快、更流畅的机械臂运动，同时还计划“在家庭环境中”测试这款BCI设备。“这项技术可以让四肢瘫痪者自己进食和饮水，这将改变他们的生活，”他继续说道。“现在我们已经学会了如何构建这个系统，相信我们能够实现它。”

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 蔡磊现已基本依赖眼控技术交流：四肢基本失去运动能力

    2月28日消息，2025年2月28日是第18个国际罕见病日，有媒体采访了蔡磊。据媒体报道，蔡磊的四肢已经基本失去运动能力，大约从半年前开始，蔡磊完全依赖眼控技术来交流和工作。尽管如此，蔡磊仍然每天工作十几个小时，几乎全年无休。据了解，2019年蔡磊被确诊 渐冻症”，这是一种属于神经系统的退行性疾病，患者会逐步出现肌肉萎缩、肢体僵硬、呼吸衰竭等状况。这种疾

    ​国际罕见病日 ​渐冻症 ​蔡磊

  • 断臂小伙用意念控制机械仿生手 深情弹奏钢琴曲《大鱼》

    今日，苏州举办了人工智能”创新发展推进大会暨人工智能赋能新型工业化深度行活动。让人感到科技感满满的是，机器人技术为本次大会开场环节打造了全新的视听体验。在重要的体育赛事上，如杭州亚残运会开幕式，也有火炬手穿戴同款智能仿生手，用意念控制它点燃主火炬。

    ​人工智能 ​机器人技术 ​脑机接口

  • 男子用黄金打了口70万的锅来涮火锅 网友：贫穷限制想象

    2月18日，一则关于一位男子花费巨资定制黄金火锅的新闻在网络上迅速传播开来。这名男子不惜花费70万元人民币，购买金条并委托工匠手工打造了一口纯金火锅锅具，用于实际烹饪。无论网友们的看法如何，这位男子的黄金火锅已经成为了一个热门话题，引发了广泛的社会关注和讨论。

    ​黄金火锅 ​奢华用餐 ​定制料理

  • 加了AI这款产品下载量压过赛道No.1

    不知道是不是因为今年是禧年的缘故，不少宗教类App近期频频出现在笔者视野中，既有白鲸出海之前关注过的Hallow，也有不少新面孔。BibleChat近一年在美国iOS下载榜中的排名趋势|图源点点数据其中，一款名为BibleChat的App被用户大量下载。近两年宗教类硬件、软件频出，这条赛道上有一个特殊性在于需要处理好AI和用户信仰习惯的关系，似乎也是创业者们需要好好考虑的问题。

    ​宗教类App ​圣经指南 ​AI聊天功能

  • PocketPal AI可以在哪些设备上使用？本地离线AI助手下载安装使用教程

    PocketPalAI作为一款功能强大的离线AI助手，为用户提供了便捷的AI对话体验。它凭借独特的技术和设计，能够在多种设备上运行，让用户随时随地与AI进行互动，满足不同场景下的使用需求。快来下载使用吧，和PocketPalAI一起开启智能生活新旅程！

    ​PocketPal ​PocketPalapp ​PocketPal安装

  • 500元就能制作名人换脸 如何判断视频是真人还是AI

    快科技2月20日消息，网上存在着一种令人担忧的现象有人公然叫卖AI声音克隆”服务以及制作名人换脸视频。其中，仅需花费200元，就能定制明星语音包；而500元，则可以制作出带有情绪调节”功能的名人换脸视频。实际上，这些商家所倚仗的不过是一些AI开源工具罢了。具体来说，只需15分钟的名人原声，便能够训练出声音模型；一段公开演讲视频，也足以生成换脸素材。那�

  • “两天内完成10年研究”……谷歌这款AI模型震惊了科学界

    一款人工智能一举解决了著名科学家长期研究的难题，并引发热议。之所以会引发热议是因为这款AI仅在两天内，就得出了与伦敦帝国理工学院何塞·佩纳德斯教授团队对超级细菌十年研究相同的结论——在此之前，何塞·佩纳德斯教授与他的团队耗时十年左右研究“为什么某些细菌会对抗生素产生耐药性”这一问题。是重新确立人工智能与人类关系的时候了！

    ​人工智能 ​超级细菌 ​抗生素耐药性

  • 教学平板设备如何实现实时互动指导？专业远程控制SDK方案赋能

    多媒体的发展影响着我们生活的方方面面，其中就包括教育。从最初的黑板板书授课，到使用投影设备播放PPT课件，再到如今学习机这类的学生平板设备逐渐普及，每一步都是一种对传统教学方式的颠覆和进化，同时在教育领域也孕育出了许多以高科技产品为核心竞争力的头部企业，好未来集团旗下的“学思”就是其中很有代表性的一个。如果您对贝锐向日葵的其他产品和方案感兴趣，欢迎前往官网或者官方公众号了解更多详情，我们相信向日葵远程控制一定可以赋能您的业务。

    ​多媒体教育 ​在线学习 ​教育科技

  • 义乌老板利用DeepSeek卖空小商品 10分钟就能完成视频制作全流程

    浙江义乌的商贸领域迎来了一场技术革新，当地老板们开始广泛运用DeepSeek与AI技术来推动跨国生意的发展。这一变化为义乌这个全球知名的小商品市场注入了新的活力。他们现在能够在短时间内制作出多种语言的视频广告，从更精准地触达不同国家和地区的消费者。

    ​义乌商贸 ​技术革新 ​AI营销

  • SAP 和 Databricks 使客户能够统一 AI 的数据

    SAP和Databricks发布了一项新的合作伙伴关系和产品，旨在通过将SAP数据与其余企业数据结合，帮助客户更轻松地统一所有数据。根据两家公司在2月13日发布的新闻稿，新的SAPDatabricks产品将Databricks数据智能云原生集成到新推出的SAPBusinessDataCloud中。至于Databricks，该公司在1月表示，它通过J轮融资筹集了150亿美元，并计划将这些资金投资于新的AI产品、收购以及扩展其国际市场业务。

    ​SAP ​Databricks ​人工智能

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM