Manus回应邀请码：称将逐步有序释放 从未开设任何付费渠道

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:近日，中国AI创业公司Monica成功推出了全球首款真正意义上的通用AI智能体——Manus，这款产品的问世在业界引起了广泛关注和热烈讨论。

Manus源自拉丁语“Mens et Manus”（心智与手），象征着知行合一的理念。它致力于将知识应用于现实，通过强大的独立思考、规划并执行复杂任务的能力，为用户带来前所未有的便捷和高效。从官网展示的案例来看，Manus能够直接交付完整成果，其通用性和执行能力均达到了前所未有的高度。无论是工作还是生活中的各种任务，Manus都能轻松应对，让用户得以在休息时完成所有事情。此外，Manus还能在云中异步工作，用户可以随时关闭电脑，待任务完成后接收通知，甚至在执行任务过程中给予新的指示，这种灵活性无疑为用户带来了极大的便利。

自发布以来，Manus受到了市场的热烈追捧。由于访问量过大，官网一度出现崩溃现象。目前，试用Manus需要输入邀请码，这导致邀请码成为了市场上的稀缺资源。在二手交易平台上，邀请码的价格被炒至999元至5万元不等，甚至有卖家表示不接受砍价，称数量稀少，行情如此。

针对市场上出现的邀请码炒作问题，Manus AI合伙人张涛在社交平台做出了及时回应。他首先感谢了大家对Manus的关注和支持，并澄清了几点重要信息:一是公司从未开设任何付费获取邀请码的渠道;二是从未投入任何市场推广预算;三是内测期间系统容量有限，公司将优先保障现有用户的核心体验，并逐步有序释放邀请码。

张涛的回应旨在平息市场对邀请码炒作的担忧，并表明公司将专注于产品本身的完善与发展。

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