2026年发布？关于苹果折叠屏iPhone的一些猜测：发布时间、显示屏等

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:多年来，人们一直在猜测苹果是否会开发一款折叠屏 iPhone —— 目前被称为 iPhone Fold！已有不少爆料表明苹果确确实实在推进这一计划。虽然苹果公司的“折叠屏iPhone”至今都没有任何官方消息，关于它的传闻却早已甚嚣尘上，大家都认为它一定会来的，而且很快！

下面总结一些关于折叠屏iPhone的发布时间、屏幕、以及部分功能的比较新传闻。

iPhone Fold 的发布时间

苹果公司显然没有暗示过任何 iPhone Fold 可能的发布日期，但这并没有阻止分析师们预测他们认为该机型的出货时间。

说起 iPhone Fold，最早的预测可以追溯到 2021 年 9 月，当时分析师郭明錤预测它将在 2024 年发布。显然，这个预测有点乐观了。

在 2024 年，一些说法坚称它最早可能在 2027 年推出。这是一个看似合理的时间框架，不过还得两年才能证实真伪。

一些关于 2027 年发布的传言甚至称，苹果原本计划在 2026 年末发布，但后来推迟到了次年。从制造的角度来看，这也是完全合理的，因为苹果总是可能因为各种不同的原因推迟产品发布。

一位在 2 月份爆料的人提出，根据目前的样品制作流程，苹果折叠屏手机的制造可能会在 2026 年初开始 —— 这个爆料可能也侧面支持了该型会在 2027 年发布的说法。

此外，韩国 ETNews 在 2 月底的报道中称，（苹果折叠屏iPhone的）一些生产工作将在 2025 年下半年开始，2026 年下半年晚些时候发布。这比 2027 年的预测要早一些！

当然，上述一切均为“猜测”，除了苹果公司之外，没有人知道它真正的发布时间。

iPhone Fold 的显示屏

大家期待 iPhone Fold 的主要原因肯定是“可折叠屏”。一款展开后屏幕更大的 iPhone，终归还是能让用户在玩游戏、使用APP等方面更加尽兴的，不是吗？

但是呢，要打造一款可靠的折叠屏是相当具有挑战性的，供应链在这一过程中的作用十分关键。

早在 2022 年 4 月，有报道称 LG Display 正在与苹果合作开发显示屏。不过，这些报道是针对可折叠 iPad 或 MacBook OLED 显示屏的角度出发的，而非 iPhone。

一个月后，关于折叠屏 iPhone 显示屏的报道开始大量涌现。

iPhone Fold 展开后的尺寸可能足以媲美 iPad mini 屏幕大小 —— 渲染图屏幕上显示时间为 19:32，背景是色彩斑斓的波浪图案，屏幕上还有 “请勿打扰” 的提示信息

同年 9 月，报道称苹果正在与 LG Display 以及三星显示合作开发不会起皱的屏幕。这显然涉及开发混合 OLED 面板，将玻璃的不可弯曲部分与可弯曲的塑料基板面板结合，用于可折叠的部分。

这是完全合理的 —— 苹果必须与关键的供应链合作伙伴合作，为其产品开发新的屏幕。

同时，使用玻璃和柔性塑料基板也是非常合理的。玻璃部分将提供消费者熟悉并喜爱的传统刚性 iPhone 显示屏，而塑料部分则满足了可折叠设备的弯曲需求。

2025 年 2 月，一位爆料者称，iPhone Fold 的显示屏可能 “相当于两部 6.1 英寸的 iPhone 折叠在一起，总尺寸超过 12 英寸”。

不过呢，这种所谓的测量方法在数学上有点问题，屏幕的实际尺寸大约在 7.5 英寸左右，这与 8.3 英寸的 iPad mini 类似。

该爆料者还坚称，显示屏将由三星全力开发，这与之前 LG Display 参与的说法相矛盾，也与 1 月份的一份报告相冲突 —— 该报告称苹果仍在努力确定“折叠屏显示屏”的供应商。

同月，微博爆料者 “定焦数码” 称，这款大型折叠屏将配备一个 5.49 英寸的外屏，使其能够像普通智能手机一样使用。内屏的对角线尺寸为 7.74 英寸，这样看起来更像 iPad，这个尺寸相对比较合理。

iPhone Fold 与屏幕折痕问题

一款可折叠智能手机不仅要坚固耐用，适合日常使用，还必须应对额外的损耗。折叠和展开的过程会对显示屏造成磨损，尤其是在折叠处可能会形成折痕，最终可能导致显示屏损坏。

与其他折叠屏手机制造商一样，苹果必须设计 iPhone Fold 来克服这一弱点。

2022 年的专利推测提出了一种折叠屏 iPhone 的概念，将显示屏放在外侧，而不是在折叠的内侧。这确实是解决问题的一种方法，这样一来，显示屏便无需应对内侧折叠 —— 较小的弯曲半径，不过就得应对另一个情况了 —— 屏幕始终暴露在外界环境中。

折叠 iPhone Fold 可能会在屏幕上产生折痕，对屏幕造成压力 —— 可折叠屏iPhone渲染图，屏幕显示色彩渐变，时间为 19:32。背景是从橙色到蓝色的渐变色调

分析师们也注意到了外屏设计的思路，至少提出过一次这种可能性。

苹果也考虑过内屏折叠的设计，但需要非常复杂的铰链机制。其想法是在显示屏最脆弱的部位增加支撑，这样用户按压柔性部分时也不会有问题。

专利中还提出了使用可拉伸显示屏的想法。不过，目前看来苹果不太可能为 iPhone Fold 采用这种方案。

2025 年 2 月底的一份报告称，苹果的折叠屏 iPhone 可能根本不会受到折痕的困扰。

iPhone Fold OR 可折叠 iPad？

可折叠智能手机的特点是，如果设计成书本样式而不是翻盖样式，展开后会有更大的可视区域。尺寸的增加可能会使它成为一款非常大的 iPhone，或者可能更像其他设备 —— 理论上可以认为它的尺寸与 iPad mini 相似。这可能会使 iPhone Fold 成为一款二合一设备，在智能手机和平板电脑之间切换。

与 iPad mini 相比，折叠后的 iPhone Fold 可能会非常小巧 —— 深蓝色折叠屏iPhone的三摄镜头特写渲染图

实际上，三星曾自信地预测，苹果在 2024 年推出的新款可折叠设备将是一款平板电脑。当时这一预测备受关注，因为三星是苹果的主要显示屏合作伙伴。

郭明錤也曾在 2023 年表示，可折叠 iPad 可能会在 2024 年推出，也就是一年之后。但当时也有人坚称，苹果不会在那一年推出可折叠 iPad 样式的设备，其中便包括显示屏供应链咨询公司（DSCC）的罗斯・杨（Ross Young）。

虽然不知道苹果折叠屏设备到底何时会来，但至少我们知道了 —— 2024 年并没有推出。

大量猜测 —— 众说纷纭、真假难辨

虽然网络上相关的猜测非常多，但孰真孰假实在是太难分辨了。

按照以往的情况来看，苹果通常不会泄露新硬件类型的消息，但随着硬件实际出货时间的临近，相关爆料往往会更加确切并加速传播。

而现在似乎还远远没到那个阶段 —— 目前来看，苹果尚未确定其具体计划。

目前说什么都还为时尚早。

最后附上一个比较新的配置猜测：2025 年 2 月，社交媒体爆料者 Jukanlosreve（之前叫 TechReve）尝试猜测其规格，清单包括一个 5000mAh 的 “3D 堆叠” 电池系统、一个全新的超薄 Meta 镜头前置摄像头，以及后置主摄和超广角摄像头。它展开时厚度为 4.6 毫米，折叠时为 9.2 毫米，比 M4 款 iPad Pro 更薄。

这个账号在爆料方面的记录非常不稳定，所以看个乐就好了。

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