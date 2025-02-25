国补1530元起！真我Neo7SE发布：天玑8400-MAX、7000mAh大电池……

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:2 月 25 日，Realme真我举办了新品发布会，正式推出了“耐玩战神，续航超神”的真我Neo7 SE。真我Neo7 SE搭载了天玑8400-MAX、支持IP69满级防水、还配备了7000mAh的超大容量电池，相比前作提升了1500mAh的电池容量。机身厚度为8.56mm，比前一代产品薄了0.09mm。

机身方面，真我Neo7 SE 采用了全新战神机甲设计，机身线条硬朗，握感舒适，其尺寸为162.53mm X 76.27mm X 8.56mm，重量为212.1g。

摄像头方面，真我Neo7 SE 配备了前置 1600 万像素+后置 5000 万+ 800 万超广角镜头双摄的组合。

配色方面，真我Neo7 SE提供了三种选择：苍蓝机甲版、白翼战神、暗铠铁骑。

价格方面，真我Neo7 SE提供了四个版本的选择，具体售价如下：

8GB+256GB版本售价 1799 元，国补到手价 1530 元；

12GB+256GB版本售价 1899 元，国补到手价 1615 元；

12GB+512GB版本售价 2199 元，国补到手价 1870 元；

16GB+512GB版本售价 2499 元，国补到手价 2125 元。

值得一提的是，首销用户可获赠价值 338 元的 4 年电池保+ 1 年进水保。

（举报）