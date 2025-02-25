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特斯拉在华发布FSD：推出城市道路自动辅助驾驶

2025-02-25 11:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月25日 消息:特斯拉中国官方今日正式发文，宣布其最新软件更新2024.45.32.12已开始分批次向中国车主推送。此次软件更新带来了多项重要升级，特别是针对城区驾驶体验的优化。

据特斯拉介绍，本次更新的核心内容之一是城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能的上线。这一功能优化了现有的NOA自动辅助导航驾驶，允许车辆在通行受控道路以及城市道路上使用Autopilot。车辆能够根据导航路线智能地引导进出匝道和交叉口，识别交通信号灯进行直行、左转、右转和掉头等操作，同时还能根据行驶速度和路线自动变道。在没有设置导航路线的情况下，车辆也会根据实际道路情况选择最优路线行驶。

特斯拉7

此外，驾驶室摄像头也得到了新的应用。位于后视镜上方的驾驶舱摄像头现在可以监测驾驶员的注意力状态。当智能辅助驾驶系统启动时，如果检测到驾驶员注意力不集中，摄像头将通过警报系统提醒驾驶员将注意力集中在道路上。特斯拉强调，驾驶室摄像头的视频数据仅在车辆内部进行处理，确保隐私安全，任何人包括特斯拉公司都无法访问这些数据。

本次更新还包括了地图包版本的升级，CN-2025.8-15218版本将为用户提供更加精准的导航和定位服务。

特斯拉表示，受控道路和城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能目前已在部分车型上推出，并将逐步扩展至更多车型。此前有媒体报道称，特斯拉正在为中国客户准备更加先进的驾驶辅助功能，以接近美国市场上的完全自动驾驶（FSD）水平。然而，从本次OTA更新的内容来看，特斯拉仍在对现有的Autopilot进行持续优化升级，尚未达到FSD的完整功能。

此次软件更新的推出，标志着特斯拉在自动驾驶技术方面又迈出了重要一步，为中国车主带来了更加智能和便捷的驾驶体验。

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