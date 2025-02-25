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理想i8上热搜：官图正式发布 为旗下纯电SUV

2025-02-25 11:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月25日 消息:近日，理想汽车突然发布了其全新纯电SUV车型i8的官方图片，展示了车辆的前脸和尾部设计。尽管许多人对车辆的侧面和内饰充满期待，但此次发布的图片并未包含这些内容。不过，通过高清大图的放大观察，仍能够窥见一些内饰细节。

理想i8的内饰设计并未进行大刀阔斧的改革，而是沿用了理想汽车家族非常成熟的设计方案。中控台上配备了一体化大联屏，多功能方向盘的样式也与L系和MEGA车型相似。同时，i8取消了传统的仪表盘，采用AR-HUD抬头显示系统来替代，为驾驶者提供更直观、便捷的行车信息展示。

理想首款纯电SUV i8 首曝：内饰沿用家族成熟化方案

从外观上看，理想i8似乎融合了L系SUV和MEGA车型的设计元素。车头样式与MEGA相似，同时加入了L系SUV的元素，如前舱盖上的线条，强化了肌肉感，更符合SUV的特征。车尾设计同样秉持了这一思路，虽然没有侧面图片，但可以看出i8的车顶采用了下溜设计，与MEGA不谋而合。然而，由于i8的车高较低，因此视觉效果更显稳重。

其他方面，理想i8的设计基本与L9看齐，如贯穿式尾灯等细节保持一致。不同的是，i8的保险杠采用了黑色处理，更显年轻时尚，而L9则大体为车身同色，强调整体感。

尽管目前关于理想i8的更多信息尚未公布，但推测该车型将配备5C超快充电池，在补能方面具备显著优势。此外，i8还将支持理想汽车自研的AD Max高阶智能驾驶系统，实现车位到车位的智能驾驶功能，为驾驶者提供更加便捷、安全的出行体验。

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