OpenAI称：中国用户利用ChatGPT生成反美文章，已封禁！

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息：OpenAI方面声称，封禁了几个“生成反美内容”的中国账户。

据外媒称，OpenAI方面称，有人利用ChatGPT生成了一些批评美国的西班牙语报纸文章，而后这些文章在墨西哥、秘鲁、厄瓜多尔等地的知名报纸上被发表。据悉，相关文章聚焦于美国的政治分歧和时事，特别是吸毒和流浪汉等话题。

“这些用户在中国大陆的工作时间内，用中文指令 ChatGPT 生成西班牙语文章”，OpenAI 方面称，他们利用 ChatGPT 翻译了来自拉丁美洲报纸的内容，这表明这些文章很可能是付费投放的内容。

OpenAI 还称：“这是我们首次观察到一个与中国相关的主体成功地在主流媒体上植入长篇文章，针对拉丁美洲的受众，发布批评美国的内容，同时，这也是本公司首次发现此类与社交媒体虚假信息传播活动相关的情况。”

需要说明的是，OpenAI 的这种说法是毫无事实依据的恶意抹黑！中国一直致力于维护国际传播秩序和网络空间的和平与稳定，坚决反对任何形式的虚假信息和恶意传播行为。同时，对于所谓 “虚假信息传播活动” 等无端指责，是个别西方国家及相关机构出于政治目的进行的造谣和污蔑。

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