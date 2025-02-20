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华为尊界S800发布六大核心技术 余承东：ADS L3级自动驾驶已做好准备

2025-02-20 15:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:在鸿蒙智行尊界技术发布会的现场，华为车BU董事长余承东向与会者透露了一项重大消息:自尊界S800车型起，华为将引领汽车行业实现从被动智能向自主智能的跨越。

尊界S800作为此次发布会的重头戏，将首次搭载六大核心技术。这些技术包括途灵龙行底盘——一个自主智能数字底盘平台，天使座主动安全防护系统，华为星河通信——提供自主智能车载通信并实现天地网联，鸿蒙ALPS座舱2.0，华为车语系统2.0，以及华为巨鲸电池2.0。这些创新技术的集成，标志着华为在智能汽车领域的又一重要突破。

余承东在发布会上强调，华为凭借这六大核心智能技术，构建了鸿蒙智行产品的强大实力。他特别提到了HUAWEI ADS自动驾驶系统，该系统已经实现了全国范围内的自动驾驶能力，包括自动泊车和端到端的类人智驾功能，为L3级自动驾驶的到来做好了充分准备。

余承东：HUAWEI ADS已为L3 级自动驾驶到来做好了准备

余承东：HUAWEI ADS已为L3 级自动驾驶到来做好了准备

回顾华为ADS高阶智驾系统的发展历程，余承东指出，自2023年4月起，华为开始在问界M5车型上首发高阶智能驾驶系统，该系统不仅能够识别道路和物体，还极大地增强了AEB主动安全能力。同年9月，问界新M7车型首发业界首个不依赖于高精地图的领航智能驾驶系统，覆盖高速、城市快速路以及城区道路，并首发了全向防碰撞功能。

进入2024年，享界S9车型首发ADS3.0系统，实现了从车位到车位的端到端类人智驾。去年年底，泊车代驾VPD功能也正式投入商用。余承东表示，随着技术的不断进步，鸿蒙智行已经在为L3级自动驾驶的到来做好全面准备，这将为整个汽车产业的升级和发展注入新的动力，进一步提升自动驾驶的安全性和能力。

目前，发布会仍在进行中，我们期待华为带来更多关于尊界S800及鸿蒙智行的最新信息。

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