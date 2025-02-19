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特朗普：将对进口汽车征收25%左右关税，半导体、药品25%以上！

2025-02-19 09:08 · 稿源：站长之家

“在一年内大幅提高关税……希望能给企业一些时间来美国投资特朗普在最近的记者会上如是说。

特朗普 川普 美国总统

站长之家（ChinaZ.com） 2 月 18 日 消息：据外媒报道称，当地时间 18 日，美国总统唐纳德・特朗普再次确认了将对进口到美国的汽车、半导体和药品征收关税的立场，并表示“关税较低都要 25%”。

当天，特朗普在佛罗里达州马阿拉歌庄园举行的记者会上，被问到将对汽车征收多高的关税时回答说：“我大概会在 4 月 2 日告诉大家，可能会是 25% 左右。”

接着，在被问到半导体和药品的关税问题时，他表示：“25%，而且会更高。关税在一年时间内会大幅提高。”

他还补充说：“但是我们希望给他们（企业）一些时间让他们进来（美国投资）。如果他们来美国（投资）、并在这里建厂，就不用缴纳关税了，所以我们想给他们一些机会。”

他的发言被解读为，比起在 4 月 2 日或发表声明之后立即征收关税，会在关税生效前留出一定时间，让企业有一定时间将生产基地转移到美国。

这也被认为：将分阶段提高关税，逐步加大对企业的压迫强度。

特朗普还称：“全球一些先进的头部企业已经联系我了，他们说‘因为我们在关税、税收和激励措施方面的经济举措，他们想回到美国’。”

他还声称‘与半导体和汽车等相关的企业将在未来几周内发布与美国投资相关的声明’，不过他没有具体提及是哪些企业。

在被问到‘欧盟为避免彼此间征收关税可以做些什么’时，他说：“据我了解，欧盟已经把汽车关税降低到了和我们相同的水平”、“欧盟原本对汽车征收 10% 的关税，现在和我们一样是 2.5% 的关税，所以我们已经节省了一大笔钱。”

不过他也说：“我欢迎欧盟这样做，但如你所知，欧盟对我们非常不公平。我们（与欧盟的贸易中）存在 3500 亿美元的逆差，而且他们不进口我们的汽车和农产品。他们几乎不进口，只进口一点点。我们必须纠正这种现象。”

在被问到‘是否会允许美国制裁对象委内瑞拉通过雪佛龙等石油公司继续出口石油产品’时，他回答说：“也许不会允许，我们正在研究这件事。”

在此之前，前任总统乔・拜登政府曾部分放宽了对美国炼油公司雪佛龙等能源企业在委内瑞拉生产原油的制裁。

另一方面，当天特朗普签署了一项行政命令，指示白宫国内政策顾问在 90 天内提出保护体外受精（IVF，试管婴儿）手术可及性的方案，并提出降低患者相关费用的办法。

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