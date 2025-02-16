Meta 正在大力投资 AI 驱动的类人机器人：希望成为机器人的 Android

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日消息:据彭博社报道，Facebook 母公司 Meta 正在大力投资 AI 驱动的类人机器人。Meta 希望开发能像人类一样行动，帮助人们完成体力劳动的机器人，并已在 Reality Labs 硬件部门成立了一个新团队，专门负责这一项目。

Meta 的首要目标是开发能够完成家务活的机器人，但公司的最终目标是开发适用于机器人的 AI、传感器和软件，并将这些技术生产出来，销售给第三方公司，帮助他们开发自己的机器人。Meta 希望成为机器人的 Android。

目前，机器人技术尚不够成熟，无法让机器人完成折衣服、洗碗等家务活，但 Meta 认为，在人工智能和虚拟现实方面的技术积累可以促进机器人技术的发展。

到 2025 年，Meta 将在 AI 基础设施、机器人技术和虚拟现实产品上投资大约 650 亿美元。Meta 计划自己制造一些硬件，并与机器人制造商合作打造原型。

如果 Meta 最终开发出类人机器人，它未来可能与苹果设计的机器人竞争。苹果目前正在开发类人和非类人机器人，但其类人机器人技术仍处于概念验证阶段，距离推出还有几年时间。

非类人机器人可能会更早面世。传言称，苹果正在研发一款带有类似 iPad 显示屏的桌面机器人，并附有一个机器人臂，这款产品可能会在 2026 或 2027 年上市。

苹果的机器人研究人员最近分享了一个原型——一款像灯具一样的机器人，具有逼真的动作和类似人类的互动能力。

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