苹果 AI 智能语音助手 Siri 重大更新可能会延迟

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日消息:据彭博社的 Mark Gurman 报道，苹果公司计划推出的集成 Apple Intelligence 功能的升级版 Siri，可能会被推迟。苹果目前正面临技术问题和软件 bug，这可能会导致新功能的发布延期。

有传言称，苹果计划在 iOS 18.4 更新中引入新的 Siri 功能，但预计下周就会发布首个 iOS 18.4 测试版，而看起来 Siri 功能在这个时候无法准备好。

苹果公司已经承诺，Apple Intelligence 将在四月支持新的语言，这意味着 iOS 18.4 更新预计将在那时发布，因此苹果有有限的时间来准备 Siri。部分功能可能需要推迟到五月，苹果可能会计划在 iOS 18.5 更新中推出这些功能。

苹果承诺向 Siri 提供三项 Apple Intelligence 功能，包括个性化上下文来更好地理解和响应请求，增强应用内外的操作能力，以及屏幕感知以响应涉及用户正在查看的内容的请求。测试新 Siri 功能的员工表示，这些功能目前并不稳定。

重大新功能通常不会等到五月才推出，因为苹果通常会在 WWDC 后的六月份开始转向开发下一代 iOS。

Gurman 认为，苹果仍然有可能在 iOS 18.4 中首次亮相这些功能，但可能会默认关闭这些功能，直到 iOS 18.5 发布为止，在这种情况下，iOS 18.4 中我们仍然能看到这些新功能。我们应该很快会看到 iOS 18.4 的首个测试版，但根据今天的报告，Siri 功能可能不会出现在初始测试版中。

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