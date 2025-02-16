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苹果 AI 智能语音助手 Siri 重大更新可能会延迟

2025-02-16 09:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日消息:据彭博社的 Mark Gurman 报道，苹果公司计划推出的集成 Apple Intelligence 功能的升级版 Siri，可能会被推迟。苹果目前正面临技术问题和软件 bug，这可能会导致新功能的发布延期。

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有传言称，苹果计划在 iOS 18.4 更新中引入新的 Siri 功能，但预计下周就会发布首个 iOS 18.4 测试版，而看起来 Siri 功能在这个时候无法准备好。

苹果公司已经承诺，Apple Intelligence 将在四月支持新的语言，这意味着 iOS 18.4 更新预计将在那时发布，因此苹果有有限的时间来准备 Siri。部分功能可能需要推迟到五月，苹果可能会计划在 iOS 18.5 更新中推出这些功能。

苹果承诺向 Siri 提供三项 Apple Intelligence 功能，包括个性化上下文来更好地理解和响应请求，增强应用内外的操作能力，以及屏幕感知以响应涉及用户正在查看的内容的请求。测试新 Siri 功能的员工表示，这些功能目前并不稳定。

重大新功能通常不会等到五月才推出，因为苹果通常会在 WWDC 后的六月份开始转向开发下一代 iOS。

Gurman 认为，苹果仍然有可能在 iOS 18.4 中首次亮相这些功能，但可能会默认关闭这些功能，直到 iOS 18.5 发布为止，在这种情况下，iOS 18.4 中我们仍然能看到这些新功能。我们应该很快会看到 iOS 18.4 的首个测试版，但根据今天的报告，Siri 功能可能不会出现在初始测试版中。

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