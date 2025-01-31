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英伟达：DeepSeek R1 现可在 NVIDIA NIM 平台上使用

2025-01-31 10:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月31日消息：英伟达网站发布的博客文章，DeepSeek R1 671b 已作为英伟达的 NIM 微服务预览版本在 build.nvidia.com 上发布。

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据博客文章介绍，DeepSeek-R1 是一款拥有最先进推理能力的开放模型。与传统模型直接给出答案不同，像 DeepSeek-R1 这样的推理模型会对查询进行多轮推理处理，通过链式思考、共识方法和搜索策略生成最佳答案。

这一系列推理过程——即利用推理得出最佳答案——被称为「推理时扩展」（test-time scaling）。DeepSeek-R1 是这一扩展法则的完美示例，展示了为何加速计算对于代理 AI 推理的需求至关重要。

当模型允许逐步「思考」问题时，它们会生成更多的输出 token 和更长的生成周期，因此模型质量持续提升。显著的推理时计算对实现实时推理和高质量响应至关重要，推理模型如 DeepSeek-R1 需要更大的推理部署来支持这一过程。

R1 在需要逻辑推理、思维推导、数学计算、编程和语言理解等任务中，提供了领先的准确性，同时具备高效的推理能力。

为了帮助开发者安全地测试这些功能并构建专用智能体，拥有 6710 亿参数的 DeepSeek-R1 模型现已作为 NVIDIA NIM 微服务预览版在 build.nvidia.com 上发布。DeepSeek-R1 NIM 微服务能够在单个 NVIDIA HGX H200 系统上每秒处理最多 3，872 个 token。

开发者可以测试并实验即将推出的应用程序接口（API），该接口预计将很快作为可下载的 NIM 微服务发布，成为 NVIDIA AI 企业软件平台的一部分。

DeepSeek-R1 NIM 微服务简化了部署，支持行业标准的 API。企业可通过在其首选加速计算基础设施上运行 NIM 微服务，最大程度保障安全性和数据隐私。使用 NVIDIA AI Foundry 和 NVIDIA NeMo 软件，企业还可以为特定的 AI 智能体创建定制化的 DeepSeek-R1 NIM 微服务。

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