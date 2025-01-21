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“支付宝碰一下”启动“你敢碰我敢赔”保障：被盗全赔

2025-01-21 15:42 · 稿源：站长之家

2024年1月21日，支付宝宣布正式启动“你敢碰我敢赔”保障计划，旨在为用户使用“支付宝碰一下”支付提供更全面的安全保障。根据该计划，若用户在使用“支付宝碰一下”支付过程中发生被盗，经核实后，支付宝将提供全额赔付，确保每次支付都安全无忧。

“支付宝碰一下”是一种基于条码支付的创新支付方式，用户只需解锁手机并轻触商家的收款设备即可完成支付。与传统的NFC支付方式不同，这一支付方式操作便捷且具备多重安全措施，确保用户资金安全。2024年7月推出的“支付宝碰一下”支付已迅速获得用户青睐，目前已覆盖超过100个城市，且70%的用户为年轻人。

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（图示:用户使用碰一下支付时需主动解锁自己手机再碰一下，不解锁无法支付）

此次启动的“你敢碰我敢赔”保障计划是在“支付宝碰一下”支付产品原有安全基础上的进一步升级。保障计划旨在为用户提供额外的安全保障，确保支付过程无忧。根据保障计划，用户若在支付过程中发生被盗情况，经支付宝核实后，将获得全额赔付。用户可随时拨打支付宝客服电话95188进行咨询或申诉，若核实为盗刷情况，支付宝会立即赔偿。

支付宝长期致力于保障用户资金安全，并在过去的20年里不断完善安全机制。以“支付宝碰一下”支付为例，首先，用户必须主动解锁手机才能进行支付，未解锁手机时支付将无法完成，避免了无故付款的风险;其次，支付宝还配备了智能实时风控系统，对每笔交易进行多维度检测，确保每一笔交易都在安全范围内。如检测到风险较高的交易，系统会自动停止交易或要求用户通过密码、刷脸等方式进行二次验证。

作为中国移动支付的开创者之一，支付宝自2005年起便推出了“你敢付我敢赔”保障计划，为扫码支付用户提供安全保障，解决了大众的支付安全顾虑，推动了中国移动支付的飞速发展。此次，支付宝再度推出“你敢碰我敢赔”保障计划，不仅为“支付宝碰一下”支付提供保障，还进一步加固了支付宝在支付安全领域的领先地位。

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