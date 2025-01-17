继微信和淘宝之后 京东送礼功能上线

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:近日，京东电商平台正式上线了全新的“送礼”功能，为用户提供了一种更为便捷和灵活的送礼方式。用户只需在京东搜索“京东送礼”或点击相关入口，即可进入该功能区域。

据京东方面介绍，目前“京东送礼”功能并非覆盖所有商品，仅支持在“京东送礼”专区中展示的商品。不过，京东表示后续将逐步扩大支持该功能的商品规模，以满足更多用户的送礼需求。

与传统的直接购买商品并填写对方地址的送礼方式不同，“京东送礼”功能允许送礼人在不了解对方具体地址的情况下进行送礼。收礼人需要自行填写收货地址，从而增加了送礼的隐秘性和趣味性。

值得注意的是，“京东送礼”功能目前仅支持购买单个SKU的商品，多个SKU合并购买暂不支持。同时，该功能的运费规则与普通订单相同，如需加价运费，则由送礼人支付。

在送礼流程方面，送礼人需先确认商品是否支持送礼服务，并填写祝福语和收货地址等信息。若24小时内无人填写领取礼物地址，订单将自动取消，并按支付账号原路返还退款。收礼人则可以通过分享的链接打开页面，填写收货地址并确认收礼。收礼人在收货后，可以发起取消订单、商品退货、换货、维修等售后服务，但退款将按支付账号退还给送礼人。

此外，京东还提醒用户注意，使用送礼服务下单的商品不参与部分促销活动，如前N有礼、满额返券等。同时，为提升用户送礼体验，使用送礼服务下单的商品售后权益将由收礼人享有，但售后服务过程中如产生退款，款项将退回送礼人账号。

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