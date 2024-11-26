售价5499元起！华为Mate70系列正式发布：首发全球首发卫星寻呼

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:华为在今日下午的发布会上正式推出了Mate70系列智能手机，华为常务董事余承东在活动中强调了该系列手机在设计和技术上的重大突破，称之为“史上最强Mate”。

在设计上，Mate70Pro+推出了东方锦色的色彩理念，带来了金丝银锦、飞天青、羽衣白、墨韵黑四种色彩选择，灵感源自中国传统文化元素。Mate70和Mate70Pro则提供了云杉绿、雪域白、风信紫、曜石黑四种色彩选择，展现了科技与自然的融合。

Mate70系列在屏幕设计上提供了直屏和曲屏两种选择。Mate70采用了6.7英寸的直角边框设计，支持侧边指纹和人脸解锁;而Mate70Pro和Mate70Pro+则继续采用曲面屏和弧边设计，尺寸为6.9英寸，支持3D人脸解锁/支付以及侧边指纹解锁。

全系手机均配备了LTPO屏幕，支持1-120Hz动态刷新率和1440Hz PWM调光，屏幕峰值亮度达到2500nit。在机身材质上，Mate70Pro+全球首发高亮钛中框，耐摔能力提升了1倍，耐磨能力提升了5倍。正面搭载了第二代昆仑玻璃，整机耐摔能力提升了20倍，支持IP68、IP69级别的防尘防水。机身背面采用超耐用锦纤材质，抗冲击能力提升了5倍，构成了全新的高亮钛玄武架构，确保了整机的全面可靠性。

Mate70系列采用了第二代灵犀通信技术，在多种使用场景下提供了更优的网络体验，如演唱会发图、高铁视频通话、地铁刷视频、地库扫码等，出电梯后1秒内即可恢复网络连接。得益于卫星信号接收能力的大幅提升，Mate70系列即使在野外无地面信号的地方也能接收卫星电话呼叫。

在性能方面，得益于原生鸿蒙操作系统与全新硬件配置，Mate70系列整机性能提升了40%，尤其在华为方舟引擎的加持下，流畅体验和游戏性能得到了大幅提升。续航能力也提升了24%，Mate70Pro和Mate70Pro+内置了5700mAh电池，支持100W有线快充和80W无线快充。

影像能力方面，Mate70系列首发红枫原色影像，实现了150万多光谱通道，色彩还原准确度提升了120%，配合超大进光量定格清晰画面。具体规格上，Mate70Pro和Mate70Pro+搭载了后置50MP超聚光主摄、40MP超广角、48MP潜望长焦和1.6MP红枫原色镜头。Mate70Pro主摄采用RGGB，而Mate70Pro+主摄则是RYYB。

视频拍摄方面，首发AI电影质感引擎，AI视频降噪提升了100%，AI色彩引擎提升了120%，AI实时HDR提升了146%。在体验方面，Mate70系列带来了全新AI隔空传送功能，通过AI姿态感应器的手势识别，隔空即可将图片或截图传到另一台设备上。

此外，Mate70系列还是最好的手机车钥匙，实现靠近自动解锁，无需网络，无需电量。华为Mate70系列的发布，不仅展现了华为在智能手机领域的技术实力，也体现了其对未来科技的持续探索和创新。

售价方面，华为Mate70的基本款定价为5499元，提供12GB运行内存和256GB存储空间。若用户需要更大的存储空间，可以选择12GB +512GB版本，定价为5999元，而1TB的版本则定价为6999元。

Mate70Pro的价格从6499元起，配置为12GB +256GB。对于追求更大存储的用户，12GB +512GB版本定价为6999元，而12GB +1TB版本则为7999元。

作为系列中的高端型号，Mate70Pro+的定价从8499元起，提供16GB运行内存和512GB存储空间。16GB +1TB版本的定价为9499元。

此外，华为还推出了Mate70RS非凡大师，这是华为迄今为止最顶级的高端旗舰手机。Mate70RS非凡大师的16GB +512GB版本定价为11999元，而16GB +1TB版本则为12999元。

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