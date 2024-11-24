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亚马逊将向 OpenAI 竞争对手 Anthropic 追加投资 40 亿美元

2024-11-24 08:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 24 日消息:亚马逊于当地时间周五宣布，将额外向由前 OpenAI 研究高管创立的人工智能初创公司 Anthropic 投资 40 亿美元。

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图片来自 Anthropic

在宣布这一消息之前， 《The Information》曾报道称，亚马逊希望 Anthropic 承诺使用公司内部的人工智能芯片，而不是英伟达（NVIDIA）的芯片，以此作为追加资金的条件。亚马逊似乎得偿所愿，两家公司都在不同的新闻稿中指出，Anthropic 将使用 AWS Trainium 和 Inferentia 芯片来训练未来的基础模型。

根据一篇官方博客文章，亚马逊网络服务（AWS）将成为 Anthropic 的「主要云服务和训练合作伙伴」。未来，Anthropic 将使用 AWS 的 Trainium 和 Inferentia 芯片，来训练和部署其规模最大的 AI 模型。

此轮融资使亚马逊对 Anthropic 的总投资达到 80 亿美元。然而，根据总部位于旧金山的 Anthropic 公司（Claude 聊天机器人和 AI 模型的开发者）发布的声明，亚马逊仍将保持少数股东的身份。

Anthropic 是 Claude 的开发公司。Claude 是一款类似于 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google 的 Gemini 的聊天机器人，近年来受到广泛欢迎。包括 Anthropic 和 OpenAI 在内的初创公司，以及谷歌、亚马逊、微软和 Meta 等科技巨头，正进行一场生成式 AI 领域的激烈竞争，力争在一个预计未来十年内将创造万亿美元收入的市场中占据优势。

微软和亚马逊等公司不仅在内部研发生成式 AI 技术，还通过大规模投资支持生成式 AI 初创企业。

此次合作还将为 AWS 客户提供一项独特的「早期访问」功能：客户可以利用自己的数据对 Anthropic 的 Claude 模型进行微调。根据官方博客文章，这是 AWS 客户的一项专属优势。

今年 3 月，亚马逊曾向 Anthropic 投资 27.5 亿美元，这是亚马逊三十年历史中规模最大的一笔外部投资。在 2023 年 9 月，两家公司宣布了 12.5 亿美元的初始投资协议。

亚马逊目前并未在 Anthropic 董事会中拥有席位。

此次追加投资的消息发布前一个月，Anthropic 宣布实现了一项重要技术突破：开发出了能够像人类一样使用计算机完成复杂任务的 AI 智能体。

这一新功能被称为「计算机使用能力」，是 Anthropic 最新推出的两款 AI 模型的一部分。它使技术能够解读计算机屏幕上的内容，选择按钮、输入文本、浏览网站，并通过各种软件以及实时互联网浏览完成任务。

Anthropic 首席科学官贾里德·卡普兰（Jared Kaplan）在上月接受 CNBC 采访时表示，该工具可以「以基本上与人类相同的方式使用计算机」。他还补充说，这项技术能够完成「多达数十甚至数百个步骤的任务」。

Anthropic 透露，亚马逊早期获得了该工具的使用权限，并指出 Asana、Canva 和 Notion 等公司是该工具的早期客户和测试者。据卡普兰介绍，公司从今年年初就开始着手开发这一工具。

9 月，Anthropic 推出了 Claude Enterprise，这是自聊天机器人首次亮相以来最大的新产品，专为希望集成 Anthropic 人工智能的企业而设计。6 月，该公司推出了更强大的人工智能模型 Claude 3.5 Sonnet，并于 5 月推出了 针对小型企业的「团队」计划。

去年，谷歌承诺向 Anthropic 投资 20 亿美元，此前谷歌曾确认已持有这家初创公司 10% 的股份，并与两家公司签订了一份大型云合同。

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