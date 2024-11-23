全球 AI 实力排名出炉：美国核心领域表现卓越，斯坦福工具揭示 AI 生态新趋势

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 23 日消息：斯坦福人类中心人工智能研究所（Stanford HAI）发布的 2024 年版人工智能全球活力工具（Global Vibrancy Tool 2024）显示，美国在人工智能领域继续全球领先，中国和英国分列第二和第三。

这一工具通过研究论文、私人投资、专利等关键指标，评估了 36 个国家的 AI 生态系统。结果表明，美国在多个核心领域表现卓越，包括推出更多著名的机器学习模型、在 AI 领域吸引更多私人资本投资、发表更多负责任的 AI 研究等。尽管中国排名第二，但与美国的差距明显。

由 AI Index 研究团队开发的全球活力工具整合了 42 项专门针对 AI 的指标，为哪些国家在 AI 领域领先提供了全面且量化的视图。该工具还揭示了各国 AI 生态系统的演变趋势，并明确了各国的优势与短板。

「人工智能已成为全球各国的战略重点，相应的关于 AI 领先地位的讨论也日益增多，」AI Index 项目经理 Nestor Maslej 表示。「然而，目前缺乏能够清晰量化各国实际表现的数据。我们希望通过这一严谨的工具帮助政策制定者、商业领袖以及公众，以事实为依据，推动地缘政治 AI 叙述更具科学性。」

美国大幅领先

美国拥有全球最完善的 AI 生态系统，并在多个关键领域大幅领先于其他国家。全球活力工具根据 AI 研究产出、经济活动水平和基础设施等多项核心领域对各国进行排名。2023 年，美国不仅产出最高质量的 AI 研究，还推出了最多的著名机器学习模型、吸引了最高的私人投资，并进行了最多的 AI 并购活动。此外，美国还拥有最多的 AI 招聘职位发布以及新成立的 AI 初创公司。

中国排名第二，但差距拉大

近年来，美国与中国在 AI 领域的竞争备受关注。然而，该工具表明，美国正在迅速拉开差距。在多个关键指标上，美国领先中国：2023 年，美国吸引了 672 亿美元的 AI 私人投资，而中国仅为 78 亿美元；美国推出了 61 个著名的机器学习模型，而中国仅为 15 个。不过，中国在 AI 专利领域依然占据优势，其 AI 相关专利数量超过美国。

全球各国愈发重视 AI

全球活力工具显示，AI 正逐步成为各国政治优先事项的核心，并通过提高 AI 活力推动国家发展。例如，近年来，阿联酋致力于成为全球 AI 领导者，投资高质量研究机构如技术创新研究所（Technology Innovation Institute），今年在全球排名第五。

英国排名第三，并于 2023 年主办了全球首届 AI 安全峰会。韩国今年排名第七，并于 2024 年举办了最新的峰会，而法国排名第六，计划于 2025 年初主办下一届峰会。全球活力工具将成为追踪 AI 国际优先事项变化的关键资源。

灵活性、透明性以及数据改进的呼吁

全球活力工具首次发布于 2017 年，今年更新版本提供了更多数据以及更友好的用户界面。

「与其他 AI 相关的国家排名工具不同，全球活力工具允许用户调整权重，并对指标赋予不同的价值，」斯坦福 HAI 研究主管 Vanessa Parli 表示。「我们希望通过这种灵活性，让用户根据自身需求，更全面地理解 AI 生态系统。」

Parli 还表示，希望该工具能提高人们对 AI 数据跟踪重要性的认识。「全球活力工具的发布只是一个开始，」她说道。「我们希望它能推动 AI 数据收集工作取得进展，并为 HAI 与全球各国间的新合作打开大门。」

全球活力工具开发团队表示，未来将持续扩展数据集，代表更多国家。「随着更多国家建设其 AI 生态系统，我们将不断添加新数据和新国家，」Maslej 指出。

访问全球活力工具（Global Vibrancy Tool 2024）了解更多信息：https://aiindex.stanford.edu/vibrancy/

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