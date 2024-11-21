Oppo Find X8 系列全球发布在即，首搭谷歌 Circle to Search 功能

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:Oppo 将于11月21日全球发布其最新旗舰产品 Find X8系列。这次发布标志着 Oppo 几年来首次在中国以外地区推出 X 系列手机，备受期待。

除了硬件升级外，Find X8系列将首发搭载基于 Android15的 ColorOS15系统。新系统不仅优化了用户体验，还新增了一项重要功能——谷歌的 **Circle to Search** 支持。

Circle to Search 是谷歌推出的一项便捷搜索功能，最早在三星 Galaxy 和 Pixel 设备中亮相，随后扩展到小米、荣耀和摩托罗拉设备。一加12也在其 Android15更新中加入了这一功能。

此次，Oppo 成为最新支持 Circle to Search 的安卓品牌。不过，目前尚不清楚除 Find X8和 Find X8Pro 外，哪些 Oppo 设备将在未来支持这一功能。

ColorOS15将于 Find X8系列首发，并在未来数月推送到更多设备。除了 Circle to Search，这一系统更新预计还将带来性能优化和更多实用功能。

Find X8系列的发布不仅是硬件的革新，更是 Oppo 在软件生态和全球市场布局上的重要一步。

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