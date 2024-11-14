AI日报：OpenAI将推自主AI代理Operator；腾讯元宝2.0版本上线；AI全面加持苹果Final Cut Pro 11

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1、OpenAI计划明年推首款自主AI代理 “Operator”

OpenAI计划在明年一月推出名为“Operator”的自主AI代理，这将是一款具备控制计算机执行任务能力的产品。该举措将引领人工智能技术的新潮流，加剧与其他科技巨头的竞争，同时被视为潜在的突破性产品，可能改变市场格局。

【AiBase提要:】 🖥️ OpenAI将于明年一月发布自主AI代理“Operator”，具备控制计算机的能力。 🚀 自主代理的推出将促进AI技术的进一步发展，并加剧与其他科技巨头的竞争。 💰 在AI盈利压力增加的背景下，自主代理被视为一种潜在的突破性产品，可能改变市场格局。

2、腾讯元宝APP2.0版上线:混元模型升级 支持多种模态理解和生成

腾讯元宝2.0版本正式上线，带来全新设计的对话列表和AI应用专属板块，满足用户搜索、阅读、写作、绘画等多维创作需求。新版本整合微信公众号、微信视频号、QQ音乐等特色信息资源，提供更智能、便捷的搜索服务。混元模型架构升级至“混元turbo”，性能大幅提升，支持多种模态理解和生成，是国内首个自研MoE多模态大模型。融合腾讯文档、电脑管家、搜狗输入法等生态产品，实现更原生的场景融合。

【AiBase提要:】 🔍 腾讯元宝2.0版本带来全新设计的对话列表和AI应用专属板块，满足用户多维创作需求。 🚀 新版本整合微信公众号、微信视频号、QQ音乐等特色信息资源，提供更智能、便捷的搜索服务。 🔗 混元模型架构升级至“混元turbo”，支持多种模态理解和生成，融合腾讯生态产品，实现更原生的场景融合。

3、remove饭碗被砸?免费高清抠图软件RMBG2.0强力升级

人工智能领域的背景去除技术迎来新突破，Bria团队发布的RMBG2.0开源软件表现惊人，挑战了传统remove.bg的地位。虽然缺少二次编辑功能，但免费且高清的抠图效果已经相当不错。

【AiBase提要:】 🌟 RMBG2.0挑战传统remove.bg，抠图能力堪比付费软件 💡 新版本整合高级语义分割和改进的边缘检测技术，成功率达90.14% ✨ 适用于电商产品展示、营销内容自动化等多种场景，免费下载高清大图 详情链接:https://huggingface.co/spaces/briaai/BRIA-RMBG-2.0

4、苹果Final Cut Pro11重磅发布 AI全面加持

苹果公司终于为其专业视频剪辑软件Final Cut Pro带来了重大更新。这次更新标志着Final Cut Pro在专业视频编辑领域的重要突破，特别是在AI技术应用和混合现实内容处理方面的创新，将为创作者带来更多可能性。

【AiBase提要:】 🚀 新版本11发布，免费升级现有用户，新用户需支付300美元购买，可体验90天试用期。 🤖 AI技术全面引入，新增磁性蒙版和转录字幕功能，提升视频裁剪和字幕处理效率。 📱 增加对混合现实内容的支持，可编辑空间视频，支持Vision Pro头显和iPhone系列拍摄。

5、DeepL上线语音翻译工具DeepL Voice:会议、对话实时多语言交流

DeepL最新推出的实时语音翻译工具DeepL Voice旨在促进多语言沟通，解决语言障碍，提高生产力和包容性。该工具支持多种语言，包括英语、德语、日语等，提供33种语言的字幕翻译。通过会议语音和对话语音模型，实现面对面或虚拟场景下的多语言互动，提升沟通效率和团队合作。

【AiBase提要:】 🌍 DeepL Voice推动实时多语言沟通 💬 会议语音和对话语音模型支持无障碍交流 💸 DeepL Voice降低沟通成本，提高团队合作效率 详情链接:https://www.deepl.com/en/products/voice

6、Exo Labs登场!让Mac M4电脑也能本地运行强大开源AI模型

在生成式人工智能领域，Exo Labs利用Apple M4芯片成功在本地计算集群上运行强大的开源AI模型，为用户提供了降低成本、提高隐私安全的解决方案，避免对云服务的依赖。他们计划推出基准测试网站，帮助用户选择适合的硬件配置进行AI任务。【AiBase提要:】

🌟 Exo Labs利用Apple M4芯片，在本地计算集群上成功运行开源AI模型。 💰 本地运行AI模型可降低成本，提高隐私安全，避免对云服务的依赖。 📊 Exo Labs将推出基准测试网站，帮助用户选择适合的硬件配置进行AI任务。 详情链接:https://github.com/exo-explore/exo

7、英伟达Blackwell平台发布:AI训练性能暴增2.2倍，GPU需求大幅减少!

英伟达最新发布的Blackwell平台在AI训练领域取得了巨大突破，性能提升达到了前代产品的2.2倍，引起了业界广泛关注。新平台不仅在MLPerf Training4.1基准测试中表现出色，还展示了显著的效率提升，仅需64个GPU即可完成GPT-3175B基准测试，大幅减少了GPU需求。此外，英伟达还计划推出Blackwell Ultra，预计将提供更高的内存和计算能力。

【AiBase提要:】 🚀 英伟达Blackwell平台在AI训练中实现性能翻倍，刷新行业标准! 📈 在GPT-3175B基准测试中，Blackwell仅需64个GPU，显著提高了效率! 🔍 明年将推出Blackwell Ultra，预计提供更高的内存和计算能力!

8、AI版权大战!德国版权组织起诉OpenAI:ChatGPT未授权使用歌曲歌词

德国音乐版权组织GEMA对OpenAI提起诉讼，成为全球首个对人工智能提供商采取法律行动的版权集体管理机构。GEMA指控OpenAI的ChatGPT未经许可使用受版权保护的歌曲歌词，引发全球关注。【AiBase提要:】

📄 GEMA在慕尼黑提起诉讼，指控OpenAI未获许可使用歌曲歌词。 ⚖️ GEMA强调欧洲法律更为严格，AI公司必须获得版权许可。 💰 GEMA提出许可框架，要求人工智能模型净收入的30%作为补偿。

9、生成式AI冲击自由职业市场，写作岗位需求暴跌30%

这篇文章探讨了自 ChatGPT 发布以来生成式人工智能对自由职业市场的影响，尤其是在容易被自动化的岗位上。研究显示自动化倾向工作需求下降，写作岗位受到最大影响，需求下降超过30%。然而，新机会也在出现，需要 ChatGPT 技能的职位发布量持续增长。【AiBase提要:】

🌐 研究显示，自 ChatGPT 发布后，自动化倾向的自由职业岗位需求平均下降了21%。 ✍️ 写作岗位受到最大影响，需求下降超过30%。 🤖 新机会也在出现，ChatGPT 技能岗位发布量持续增长，每周增加约0.68个。

10、2024年第三季度全球AI PC市场份额突破20%

在2024年第三季度，全球AI PC出货量达到1330万台，首次占据总PC出货量的20%，显示AI PC市场潜力巨大。Windows设备首次在AI功能PC中占据53%的市场份额，突显其竞争优势。未来旧设备升级至AI PC将成为重要机会，行业面临的挑战在于说服消费者为即将到来的边缘AI应用做好准备。

【AiBase提要:】 🌟2024年第三季度AI PC出货量达到1330万台，占总PC出货量的20% 💻Windows设备首次在AI功能PC中占据53%的市场份额 🚀未来旧设备升级至AI PC将成为重要机会

11、AI投资回报太香了!每投入1美元可获3.7美元回报

根据 IDC 的一项研究，92% 的企业正在积极利用人工智能技术来提升生产力、客户参与度、收入增长、成本管理和产品创新等多个关键领域。研究显示，企业在生成式人工智能上的投资回报率平均为3.7倍，部分企业甚至高达10.3倍。尽管企业在应用人工智能技术时面临专业技能的挑战，微软致力于帮助人才培训与认证。

【AiBase提要:】 📈92% 的企业利用人工智能提升生产力和收入增长。 💰 企业在生成式人工智能上的投资回报率平均为3.7倍，部分企业更高达10.3倍。 👩‍🎓30% 的企业面临缺乏专业人工智能人才的挑战，微软致力于技能培训与认证。

备注:资讯来源站长之家

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