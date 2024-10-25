国内首张太空旅行船票一秒售罄：普通人100万元可实现太空梦

站长之家(ChinaZ.com) 10月25日 消息:江苏深蓝航天有限公司，一家中国的商业航天企业，在昨日晚间的淘宝直播间中开创性地预售了两张 2027 年的载人飞船亚轨道载人旅行船票，这标志着中国商业航天领域的一大步。此次预售的两张船票是国内首张太空旅行船票，票价为 150 万元，而在直播间的特价为 100 万元。

在 24 日的 18 点 20 分，这两份独特的旅行套餐一上架便迅速售罄，显示出公众对于太空旅行的巨大兴趣。深蓝航天计划在下个月发售更多太空旅行飞船票，以满足市场需求。

据介绍，这次太空旅行计划在 2027 年发射，由星云- 1 火箭承运。乘客将乘坐一个高约 4 米、直径3. 5 米的载人舱，舱内配置了 6 扇全景舷窗，每次可搭载 6 名乘客。飞船将穿越 100 公里高的卡门线，乘客至少能够体验到 4 分钟的失重状态，整个旅程预计持续约 12 分钟。

深蓝航天董事长霍亮在直播中强调了旅行的安全性，指出飞船和火箭都配备了多重冗余措施，载人舱也有多重安全保障，包括舱体边缘的发动机和上方的降落伞舱，能够在紧急情况下实现逃逸功能，确保乘客的安全。飞船的降落过程将采用类似神舟飞船的降落伞回收方式，这是目前最为安全可靠的技术之一。

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