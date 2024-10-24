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vivo回应X200 Pro拍摄炫光：将OTA优化、免费提供外设优化方案

2024-10-24 13:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:vivo X200Pro近期因拍摄时出现的眩光问题而受到关注。对此，vivo产品副总裁黄韬进行了正式回应，他解释说，X200Pro的眩光现象是一种非常极限情况下的画外炫光，这种情况通常由取景范围外的强入射光线形成。他指出，专业相机使用的遮光罩正是为了调节类似的炫光现象。

黄韬进一步说明，无论是手机还是专业相机，在面对高亮光源或明暗对比强烈的场景时，比如在强烈的太阳光下或昏暗环境中的球场射灯下，当光源移出画面后，光线在一定角度入射到镜头里，都可能出现画外炫光。他承认，X200Pro相对于其他产品更容易触发眩光，且炫光的感知更为明显。

vivo分析了两个主要原因:一是X200Pro的f/1.57大光圈设计，导致更大的进光量，从而更容易触发画外炫光;二是与镀膜技术策略有关，X200Pro的镀膜更擅长处理正面夜景点状光源的放射状及花瓣炫光，但在蓝色光谱部分做了一定的让步，导致眩光呈现蓝色，与其他产品的灰色炫光相比，显得更为突出。

为了解决这一问题，黄韬表示vivo将尽快通过OTA更新优化软件功能，减少部分用户的顾虑。同时，vivo也会加快定制外设优化方案，并计划免费提供给有需要的用户。

vivo回应X200 Pro拍摄炫光：镜片弧度导致 将OTA优化、免费提供外设

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