小米15首发澎湃OS 2 卢伟冰：带来三项重大技术革新

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:小米集团CEO雷军今天上午宣布，小米15系列将于10月29日正式发布，这标志着小米开启了新的起点。在即将到来的发布会上，除了小米15系列，还将推出小米澎湃OS2和小米SU7Ultra量产版等新品。

小米集团总裁卢伟冰透露，澎湃OS2是小米系统软件团队的精心之作，体现了小米软硬件团队深度融合的成果，也是他亲自督战的关键项目。

澎湃OS2带来了三项重大的技术革新:HyperCore、HyperConnect和HyperAI，这些技术分别针对基础体验、跨端智联和AI进行了优化，为用户提供了全新的体验。卢伟冰指出，小米成立了超过3000名工程师的专项小组，他亲自带队，重构了高压测试模型，针对25000多个场景进行了分类甄别和逐一攻克，打造了小米澎湃系统内核Xiaomi HyperCore。这项技术覆盖了305个专项，拥有52项行业领先的技术成果和超过200项专利，使得应用启动和界面滑动更加流畅，游戏功耗表现达到行业最佳。

此外，澎湃OS2的全生态跨端智联能力通过HyperConnect得到了原子化设备能力，将单端能力转化为生态能力。在AI方面，小米自研的Xiaomi HyperAI端边云AI子系统作为系统级AI的核心基础建设，整合了端云大模型矩阵、多设备端侧感知和跨端执行能力，并结合隐私计算，与OS现有架构进行底层融合，将AI能力从应用层扩展至系统层，为全生态设备赋能。

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