小米15上热搜 王腾：对得起大家的等待

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:小米15系列手机今日再次成为微博热搜的焦点，引发了广泛的讨论。在过去的一周里，小米15系列已经多次登上热搜榜，尽管小米官方尚未宣布新品的发布日期，但许多小米的粉丝已经迫不及待地等待着新产品的亮相。

小米公司的王腾在社交媒体上表示，好的产品值得等待，小米15系列绝对不会辜负大家的期待。作为小米的年度旗舰产品，小米15系列预计将首次搭载高通最新的骁龙8至尊版处理器。这款处理器采用了高通自研的第二代定制Oryon架构CPU，包括两个主频为4.32GHz的超级内核和六个主频为3.53GHz的性能内核。与前代产品相比，骁龙8至尊版的单核和多核性能均提升了45%。

此外，骁龙8至尊版还配备了新的Adreno830GPU和增强型Hexagon NPU，其峰值性能提升了44%，频率达到1100MHz，并配备了12M的独立缓存。

在屏幕方面，小米15预计将采用1.5K直屏，而Pro版则将配备2K全等深微曲屏，并使用超声波指纹识别技术。在影像方面，小米15Pro的一个亮点是潜望式长焦镜头的回归，搭载了一颗5000万像素的索尼IMX8系传感器，支持5倍光学变焦和AI超分技术，能够在保持画质的同时捕捉更多细节。

关于售价，由于内存和骁龙芯片成本的上涨，小米15系列的起始售价预计将超过4000元。

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