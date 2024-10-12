AI日报：百度发布一见视觉大模型v4.5；Adobe支持用AI做动画设计；Familia.AI推“复活亲人”软件

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1、百度智能云一见视觉大模型v4.5发布

百度智能云一见视觉大模型平台v4.5的发布，为工业行业带来了革命性变革，提供高效的视觉智能解决方案，极大地提高了企业的运营效率和安全性。

【AiBase 提要：】 🌟 升级后平台解决了 95% 视觉需求，提高了多行业运营效率。 🚀 七大核心优势包括自动化调优、零代码编排和丰富模型库。 🔧 在矿山行业，工作效率从 55 人天降至两天，显著节省人力。 详情链接:https://yijian.cloud.baidu.com/

2、OpenAI 推新框架 Swarm:简化多智能体系统构建与管理

在人工智能迅速发展的今天，OpenAI推出了Swarm框架，旨在简化多智能体的管理与协调。Swarm专注于让智能体之间的交互、执行和测试变得更加轻量且高效，帮助开发者更方便地管理多个AI智能体的互动。通过关注简约和可控性，Swarm克服了多智能体系统管理中的重大挑战，为各种应用场景提供了实际的解决方案。

【AiBase提要:】 🌟 Swarm框架旨在简化多智能体系统的管理与协调，使开发者能够更高效地进行AI智能体的互动。 ⚙️ 通过引入智能体和任务交接两个基本概念，Swarm实现了灵活的任务管理与协调。 🚀 Swarm的轻量级和可控性为研究者和开发者提供了理想的解决方案，促进多智能体系统的可靠应用。 详情链接:https://github.com/openai/swarm

3、Adobe Express 新增功能: AI 支持动画和创作工具

Adobe本周宣布了Adobe Express的一系列新功能，旨在为需要创建网页和图形的主流用户提供更高的集成度和创作能力。新功能包括与Creative Cloud应用程序的更紧密集成，以及用于文本和形状的新工具。用户可以更轻松地与InDesign和Lightroom进行协作和共享内容。AI Firefly支持的功能让用户更容易为设计添加动感和动画，还可以改写、缩短文本，甚至翻译成46种语言。

【AiBase提要:】 ✨ 更高集成度和创作能力，与Creative Cloud更紧密集成 🔥 AI Firefly支持，为设计添加动感和动画，文本处理更便捷 💼 多家企业客户使用，包括ABB、Ad Council、Aon等

4、Familia.AI推“复活亲人”软件，支持视频通话

Familia.AI在旧金山发布了AI家庭应用，旨在拉近家庭成员距离，传承家族记忆。创始人Luvaglio对应用潜力充满信心，强调增强家庭联系并保存。

【AiBase提要:】 🏠 AI家庭应用旨在拉近家庭成员距离，传承家族记忆。 🤖 Familia.AI提供与AI家人的互动，解决家庭关系挑战，提供情感慰藉。 💬 应用作为数字家族传承宝贵遗产，捕捉家人精髓，重现已故亲人特质。

5、小红书新流量密码?用这个Flux LoRA一键出“神图”，比棉花娃娃还火

社交平台上的真人转卡通玩法愈发盛行，Flux LoRA是最新衍生玩法，可在生成真人照片基础上叠加卡通人物，类似抖音的棉花娃娃效果。在抖音和小红书广受欢迎，一图加音乐即可获得数万点赞。

【AiBase提要:】 🔥 社交平台新玩法:Flux LoRA一键生成真人+卡通照片。 💡 类似棉花娃娃效果:真人照片+卡通形象叠加，白边突出对比。 👍 流行度高:在抖音和小红书上备受欢迎，一图加音乐即可获得数万点赞。 详情链接:https://huggingface.co/Shakker-Labs/FLUX.1-dev-LoRA-One-Click-Creative-Template

6、苹果AI研究团队发现大模型推理短板 一句话就把OpenAI o1干废了

在这篇文章中，苹果公司的AI研究团队揭示了大型语言模型在数学推理上的局限性，通过一个简单的数学问题展示了模型处理逻辑问题时的局限性。研究者们指出，即使是最先进的LLMs在面对微小干扰时也可能出现错误的答案，暴露了这些模型在逻辑推理方面的不足。这项研究提醒我们要更深入地了解AI技术的工作原理和局限性。

【AiBase提要:】 🧠 大型语言模型在数学推理上存在局限性，容易受到微小干扰影响 🔍 LLMs在处理逻辑问题时并不真正理解问题的本质，而是复制训练数据中的推理步骤 💡 提高模型表现可能需要更多上下文数据，对于复杂干扰模型可能无法正确处理 详情链接:https://techcrunch.com/2024/10/11/researchers-question-ais-reasoning-ability-as-models-stumble-on-math-problems-with-trivial-changes/

7、Meta 和谷歌推动广告商使用生成式人工智能制作假日广告

在假日季节，Meta 和谷歌推出了生成式人工智能工具，鼓励广告商使用AI制作假日广告。尽管一些广告公司表示客户不愿意完全采用生成式人工智能，但AI在广告创意中逐渐崭露头角，为小型企业提供更多广告制作可能性。

【AiBase提要:】 🤖 Meta 和谷歌推出生成式人工智能工具，鼓励广告商使用AI制作假日广告。 💡 生成式人工智能可帮助小型企业制作更多广告，无需媒体购买者或代理商。 💰 创意AI功能的发展可能为品牌带来更多利润，尤其在视频制作方面AI生成具有潜力。

8、研究:谷歌凭借TPU芯片提供了世界上最大的AI计算能力

根据Epoch AI的分析，谷歌凭借自主研发的TPU芯片拥有全球最大的人工智能计算能力。尽管Nvidia在AI芯片市场主导，但谷歌在单一公司中AI计算能力最强。AI芯片市场快速变化，各大公司积极布局，Nvidia的Blackwell GPU供应已售罄。

【AiBase提要:】 🌟 谷歌的TPU芯片计算能力相当于至少60万个Nvidia H100GPU，成为全球最大的AI计算能力提供者。 💼 Nvidia在AI芯片市场依然占据主导地位，自2022年销售了相当于300万个H100GPU的计算能力。 📈 AI芯片市场快速变化，各大公司如AMD、英特尔和华为等也在积极布局，Nvidia的Blackwell GPU需求火爆，供应已售罄。

9、2024年美国39家AI初创公司融资金额破亿

2024年，人工智能（AI）公司在创业投资市场仍占据重要地位，投资者对AI领域充满信心。AI公司共筹集189亿美元资金，占风险投资的28%，OpenAI完成66亿美元融资创历史纪录。国外科技媒体Techcrunch整理了2024年迄今筹集1亿美元以上资金的美国AI公司。

【AiBase提要:】 🚀 人工智能公司持续受到投资者青睐，今年共筹集189亿美元资金，OpenAI单轮融资达66亿美元，创历史最大纪录。 💡 投资者对AI领域充满信心，AI公司占风险投资的28%，显示市场对AI的持续看好。 💰 Techcrunch整理的2024年美国39家AI初创公司中，多家公司完成1亿美元以上融资，展现AI行业蓬勃发展态势。

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