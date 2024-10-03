OpenAI 宣布 66 亿美元新融资 公司估值达到 1570 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 3 日消息:根据 OpenAI 公司发布的博客文章，OpenAI 刚刚完成了一轮历史性融资，筹集了 66 亿美元，估值达到 1570 亿美元，将继续追求其构建通用人工智能的使命。

据《金融时报》报道，本轮融资由 Thrive Capital 领投，承诺投资 10 亿美元。另据路透社报道，Thrive 还获得了特别协议，允许其明年在 OpenAI 达到收入目标的情况下，以相同估值再投资 10 亿美元。

这些资金预计将用于支持 OpenAI 进行传闻中的公司重组，转型为盈利性公司。目前，OpenAI 的盈利部门由一个非盈利研究机构监督，投资者的回报上限为 100 倍。如果 OpenAI 在两年内未能转型为盈利性公司，投资者可以要求退款，正如 Axios 报道所述。上周，路透社报道，OpenAI 正在考虑转变为公益性公司（类似于 Anthropic）。

值得一提的是，《金融时报》还报道，OpenAI 罕见地要求投资者避免支持其竞争对手，如 Anthropic 和埃隆·马斯克的 xAI。值得注意的是，OpenAI 的最新融资额刚好超过 xAI 在今年 5 月筹集的 60 亿美元。

此次融资使 OpenAI 的估值达到其报告收入的 40 倍，这一前所未有的数字突显了 AI 在硅谷的巨大热潮。据 《纽约时报》报道，OpenAI 8 月份的月收入达到了 3 亿美元，公司预计今年的年销售额约为 37 亿美元（预计明年收入将达到 116 亿美元）。

这数十亿美元将用于训练 AI 前沿模型这一极为昂贵的任务。Anthropic 的首席执行官 Dario Amodei 曾表示，目前正在开发耗资 10 亿美元训练的 AI 模型，而耗资 1000 亿美元的模型在未来不久将会面世。对于 OpenAI 来说，未来这些成本预计将大幅增加，尤其是在 OpenAI 计划构建一系列「推理」模型 的情况下，因此像此次这样的新一轮融资至关重要。

（举报）