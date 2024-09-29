品公司Caviar推出定制版华为Mate XT三折叠手机：8.9万起

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日 消息:俄罗斯奢侈品制造商Caviar最近推出了华为Mate XT非凡大师三折叠手机的定制版，以中国传统文化中的龙为设计主题，分为“金龙”和“黑龙”两个奢华款式。

华为Mate XT非凡大师金龙版采用了24K纯金机身，机身表面雕刻着象征中国古老铸剑工艺的“龙泉御剑”图案，龙泉是中国多层铸剑工艺的发源地。

黑龙版的设计灵感来自中国神话中的玄龙，机身采用黑色鳄鱼皮，具有类似玄龙鳞片的纹理，部分区域还经过了精细的镀金处理，以展现其尊贵气质。

金龙和黑龙两个版本均限量生产88台，数字“88”在中国文化中象征吉祥。

两款手机提供256GB、512GB和1TB三种存储容量选择，起售价为12770美元，最高可达15360美元。

具体价格如下:

华为Mate XT金龙款256GB售价14500美元（约合10.1万人民币）、512GB售价14930美元(约合10.5万人民币)、1TB售价15360美元(约合10.8万人民币)。

华为Mate XT黑龙款256GB售价12770美元（约合8.9万人民币）、512GB售价13200美元(约合9.3万人民币)、1TB售价13630美元(约合9.6万人民币)。

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