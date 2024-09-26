AI日报：Meta发布Llama3.2模型及Orion AR眼镜；Sora迎来大升级；全新Notion AI发布

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1、猛了!Meta震撼发布Llama3.2视觉方面吊打所有闭源模型?

Meta在其年度Meta Connect2024大会上发布了Llama3.2，旨在提升边缘AI和视觉任务的能力。新推出的Llama3.2模型包括11亿和90亿参数的中型视觉模型，以及1亿和3亿参数的小型模型，特别优化了在移动设备上的使用。

【AiBase提要:】 📈 Llama3.2模型支持在移动设备上进行视觉任务，帮助开发者实现创新。 🕶️ 首款Orion AR眼镜被称为“最先进的AR眼镜”，将整合其他可穿戴设备。 🎤 Ray-Ban智能眼镜推出实时语言翻译功能，提升用户交流体验。

2、Meta AI发布Orion AR 眼镜:你的手机屏幕无缝融入现实世界!

Meta AI近日发布了令科技界为之震撼的产品Orion AR 眼镜，这款经过五年潜心研发的增强现实设备不仅外观炫酷，更是瞄准智能手机市场地位，轻便设计和强大功能让它在室内外轻松应对各种场景。

视频来自官方，翻译：小互

【AiBase提要:】 🔍 Orion AR 眼镜采用定制的Micro LED显示技术，将数字信息无缝融入现实世界，配备七个高精度摄像头和神秘的神经腕带，用户可以轻松控制数字世界。 🌐 Orion 眼镜内置智能AI系统，感知周围环境并预测用户需求，例如根据冰箱食材推荐食谱，提升用户生活便利性。 👓 Orion 眼镜设计轻便舒适，配备超大视场角，让用户在室内娱乐和户外探索中获得出色体验，增强社交互动的自然感。 详情链接:https://about.meta.com/realitylabs/orion/

3、西湖心辰开源中文情感端到端语音大模型Westlake-Omni

西湖心辰宣布开源其研发的Westlake-Omni模型，作为全球首个开源的中文情感端到端语音交互大模型。该模型采用离散表示法统一文本和语音模态，注重实时性，提供零延迟体验。具备出色的情感理解与表达能力，生成清晰、自然、富有表现力的中文语音。期望通过开源鼓励更多开发者参与中文情感语音交互技术的发展。

【AiBase提要:】 🚀 Westlake-Omni是全球首个开源的中文情感端到端语音交互大模型，注重实时性和零延迟体验。 💡 模型具备出色的情感理解与表达能力，能生成清晰、自然、富有表现力的中文语音。 🌱 西湖心辰期望通过开源Westlake-Omni模型，促进更多开发者参与中文情感语音交互技术的发展 详情链接:https://github.com/xinchen-ai/Westlake-Omni

4、全新Notion AI发布 一站式 集成搜索、生成内容、分析数据等功能

Notion AI以全新面貌强势回归，为用户带来办公体验革命。这款多功能智能助手集搜索、内容生成、数据分析和智能聊天于一体，改变工作方式。

【AiBase提要:】 🔍 智能助手集成搜索、生成内容、分析数据，提高工作效率。 💬 通过简单对话获得灵活解答和见解，无需多应用切换。 🔐 安全性和隐私保护严格，遵循GDPR和CCPA法规，提供安全可靠的使用环境。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/notion-ai

5、OpenAI快凉了的Sora将迎来大升级:生成速度更快、内容更长、质量更高

OpenAI正着手升级其视频AI Sora，旨在生成更长、更高质量的视频片段。初始版本存在生成时间过长和风格、物理错误问题。视频AI市场竞争激烈，Sora需加快步伐以保持竞争力。

【AiBase提要:】 🌟 升级视频AI Sora，生成更长、更高质量视频片段 ⏱️ 初始版本生成时间过长，存在风格、物理错误问题 📈 视频AI市场竞争激烈，Sora需加快步伐以保持竞争力

6、炸了!OpenAI人事大震荡，CTO、首席研究官纷纷宣布离职!

OpenAI的首席技术官Mira Murati宣布离职，引发了公司高层人事大变动。离职信中表达了对过去工作的感激之情，同时指出团队取得的成就和技术进步。公司首席执行官Sam Altman表示领导层变动是自然发展的一部分，并安排新的人事安排以确保公司稳步发展。

【AiBase提要:】 🌟 Mira Murati离职，标志着OpenAI高层人事大变动。 📈 Mark Chen晋升为新任高级副总裁，负责研究部门领导。 🤔 首席研究官Bob McGrew和研究副总裁Barret Zoph也宣布离职。

7、每天仅剩5000人使用!曾风靡一时的Rabbit R1为何被抛弃?

Rabbit R1曾备受关注的AI设备，却仅有5000人每天在使用，销售数据令人堪忧。设备匆忙上市导致用户体验不佳，面临智能手机AI功能强大的挑战。即将推出的全能行动模型或许能改变现状，但前景仍不乐观。

【AiBase提要:】 🌟 每日仅剩5000人使用Rabbit R1，销售数据堪忧。 🤖 设备匆忙上市，用户体验不佳。 📱 智能手机AI功能强大，独立AI设备前景不确定。

8、特斯拉官宣Robotaxi发布时间

特斯拉计划在10月10日举办活动展示备受期待的Robotaxi无人驾驶出租车，马斯克表示这一天对特斯拉意义重大。特斯拉CEO马斯克回应电动公交车供暖问题，表示特斯拉电动汽车在寒冷地区表现良好，预示传统公交车可能被淘汰。网友拍到特斯拉Robotaxi伪装车，外形独特，可能采用Cybertruck设计。

【AiBase提要:】 🚖 特斯拉将于10月10日展示Robotaxi无人驾驶出租车，马斯克表示意义重大。 🔋 特斯拉CEO马斯克回应电动公交车供暖问题，暗示传统公交车或被淘汰。 🚗 网友拍到特斯拉Robotaxi伪装车，外形独特，可能采用Cybertruck设计。

9、美国司法部AI新规:AI 犯错，企业担责

最近，美国司法部引入了新的要求，要求企业合规官员认真评估AI的法律风险，避免面临罚款。企业需主动监控和测试AI应用，确保技术使用合规。司法部将加强对企业合规程序的审查，关注是否有效防范犯罪风险。

【AiBase提要:】 🛡️ 新规要求企业合规官员认真评估AI的法律风险，避免面临罚款。 🤖 企业需主动监控和测试AI应用，确保技术使用合规。 👥 司法部将加强对企业合规程序的审查，关注是否有效防范犯罪风险。

10、欧盟委员会公布《人工智能契约》签署者名单

近日，欧盟委员会公布了《人工智能契约》的首批100多家签署者名单，旨在促使企业就人工智能处理和部署发布自愿承诺，填补《人工智能法》实施前的合规真空。签署者将受邀报告进展情况，可能会鼓励签署者之间开展合规竞争。苹果和Meta尚未加入。

【AiBase提要:】 ✨ 企业签署《人工智能契约》自愿承诺，强调人工智能治理战略和风险评估。 🌐 签署者需关注工作人员人工智能意识，设计系统让用户知晓与人工智能互动。 🚀 《人工智能契约》促进企业填补合规真空，鼓励签署者间合规竞争。

11、Canva开发者平台全面升级:推出新功能和盈利模式

Canva最近宣布对其开发者平台进行全面升级，推出一系列新功能，旨在促进应用生态系统的发展和创新。这一举措将为用户带来更丰富、更强大的创意体验，同时为开发者提供更多机会，共同推动设计工具生态系统的发展。

【AiBase提要:】 🚀 Canva吸引开发者构建超过300个应用，累计使用次数超过10亿次。 💼 Canva将高级应用纳入Pro订阅，设立5000万美元的开发者创新基金，奖励参与盈利计划的开发者。 🔍 Canva推出新API功能，包括内容查询API、设计编辑API、身份验证API和表格API，提供更强大和灵活的应用创建能力。

12、OpenAI在版权诉讼中将披露训练数据，但仅限律师查看

OpenAI在最新的版权诉讼中达成协议，同意向原告律师披露用于训练生成性AI模型的数据。这一举措旨在满足版权诉讼的需求，但数据查看过程受到严格控制，确保安全性。未来可能面临更多法规要求，推动AI数据透明度的要求。

【AiBase提要:】 🔒 数据查看在严格控制的安全环境中进行，禁止携带录音设备。 ⚖️ 未来可能面临更多法规，推动AI数据透明度的要求。 📝 OpenAI同意向律师披露训练数据，满足版权诉讼需要。

13、开源多模态模型Molmo 能够识别图像中的物体并生成准确描述

Molmo是一款开源多模态人工智能模型，基于Qwen2-72B和OpenAI的CLIP，以高效性能和创新功能挑战传统商业模型。其突出特点在于小巧高效、引入指向功能、性能优异、开源性质和全面功能。Molmo的成功归功于高质量训练数据和多样性，展现出色的多模态交互能力。

【AiBase提要:】 🚀 Molmo以小巧高效的设计理念挑战传统商业模型 🎯 Molmo引入指向功能，拓展人机交互和增强现实应用可能性 💡 Molmo在性能评估中表现亮眼，仅次于GPT-4o，排名第二 详情链接:https://molmo.allenai.org/blog

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