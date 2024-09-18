美团王兴：745万骑手获800亿报酬 内部提拔比例高达69%

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:美团CEO王兴在中秋佳节之际向全体员工及家属发表内部信，分享公司最新动态及未来展望。

王兴在信中透露，美团在过去三年每年招聘超过5000名应届毕业生，2025届计划招募6000名，同时，公司内部提拔比例高达69%，显示出美团对人才的重视和培养。同时，去年，在美团平台获得收入的骑手约745万，获报酬超过800亿。

在服务方面，美团不断推出新产品以满足消费者需求，如“特价团购”、外卖“神抢手”、“拼好饭”等，同时，美团闪购连接数百万本地零售商，美团买药服务覆盖超过25万家药店，并在北上广深等城市支持医保购药。此外，美团还在全国10个城市的60万辆单车、电单车上新“凉爽座垫”，提升市民出行体验。

科技助力美好生活，美团自主研发的无人机已在深圳、上海等城市落地31条航线，累计完成订单超30万单。美团自动配送车在北京、深圳等多地进行常态化测试和运营，完成近400万单配送。美团小象超市已入驻北上广深等11个城市，致力于打造冷链物流体系。

王兴还强调了公司对员工福利的重视，提到了“美团家庭日”等员工活动，以及公司在公益方面的努力，如“袋鼠宝贝公益计划”和捐赠乡村儿童操场等项目，展现了美团的社会责任。

最后，王兴对美团人的努力和家属的支持表示感谢，并期待未来能为社会做出更大贡献。

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