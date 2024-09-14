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iPhone 16预售沙漠金色最抢手：三款容量均已无货

2024-09-14 08:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月14日 消息:苹果在9月10日凌晨正式发布了iPhone16系列，其中iPhone16和iPhone16Plus的起售价分别为5999元和6999元，提供黑色、白色、粉色、深青色和群青色五种颜色选择。摄像头排列方式从对角式分布变为垂直排列。

iPhone16Pro128GB起售价为7999元，iPhone16Pro Max256GB起售价为9999元。Pro系列推出了白色钛金属、黑色钛金属、原色钛金属和沙漠钛金属四种颜色。

iPhone16的主要升级亮点包括芯片、人工智能，以及机身右侧新增的拍照控制按键;Pro版本则在屏幕和摄像头性能上进行了增强。

9月13日晚8点，iPhone16系列正式开启预售，仅45分钟后，上海地区的iPhone16Pro Max全系所有版本在首发日（9月20日）的到店取货名额已全部被预订一空。标准版iPhone16系列的备货则相对充足。

截至20时30分，iPhone16Pro Max沙漠色版本三款容量均已无货，白色版本部分容量也已售罄。iPhone16Pro的沙漠色和白色同样受到青睐，而原色和黑色钛金属版本在多家门店仍可预约9月20日或21日取货。

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