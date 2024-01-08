OPPO Find X7发布：售价3999元起 搭载天玑9300处理器

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:今日，OPPO Find X7正式发布，提供了三种配置选择，包括12GB256GB版本、16GB256GB版本和16GB512GB版本，售价分别为3999元、4299元和4599元。此外，还有一个16GB1TB的顶配版本，售价为4999元。

OPPO的CEO刘作虎表示，Find X7是OPPO最强标准版旗舰，无论在性能、影像、AI体验、屏幕显示还是出境体验方面，都达到了行业的顶级水平。

相比其他厂商的Pro级旗舰手机，Find X7的起售价更具竞争力。作为OPPO20周年最具诚意的作品，Find X7以3999元起售，展现出了OPPO的诚意。

Find X7搭载了联发科天玑9300移动平台，并配备了OPPO自研的潮汐架构。这一架构深入到了内存和芯片底层，重新定义了性能调度的模式，带来了超Pro的性能释放。

经过实际测试，Find X7在续航、游戏性能、安兔兔性能测试以及GPU性能测试中均排名第一。

在影像方面，Find X7配备了5000万像素大底广角主摄、6400万像素潜望长焦以及5000万像素超广角，为用户提供了出色的拍照体验。此外，Find X7还升级了全新的专业哈苏人像模式，让画面细节更丰富、面部光影更立体、虚化效果更精准。

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